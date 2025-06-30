KI-Agenten im Marketing

Um zu verstehen, wie Vermarkter KI-Agenten einsetzen, ist es hilfreich, zunächst die KI-Agenten selbst zu verstehen. Dies beginnt damit, den Unterschied zwischen zwei wichtigen Arten von KI zu kennen: generative KI und agentische KI. Generative KI erstellt Originalinhalte basierend auf dem Prompt eines Benutzers. Agentische KI kann selbstständig entscheiden und handeln und komplexe Ziele mit wenig Überwachung verfolgen.

KI-Assistenten existieren innerhalb eines Kontinuums. Auf der einen Seite stehen regelbasierte Chatbots , die vordefinierten Skripten folgen. Es folgen fortschrittlichere virtuelle Assistenten und dann Assistenten, die auf generativer KI und großen Sprachmodellen (LLMs) basieren und Einzelschrittaufgaben bewältigen können. An der Spitze dieser Entwicklung stehen KI-gestützte Agenten, die autonom operieren. Diese Bearbeiter treffen Entscheidungen, entwerfen Workflows und nutzen Funktionsaufrufe, um sich mit externen Tools zu verbinden und Wissenslücken zu schließen.

KI-Agenten gehen weit über die einfache Marketingautomatisierung hinaus. Während KI-Tools wie einfache Chatbots vielleicht schriftliche Antworten liefern, können KI-Agenten Eingaben interpretieren, Optionen durchdenken und kontextbezogene Entscheidungen über mehrere Plattformen hinweg treffen. Sie passen ihr Verhalten im Laufe der Zeit an und können große Ziele in kleinere Schritte aufteilen, wodurch komplexe Strategien mit minimaler Aufsicht unterstützt werden.

So arbeitete beispielsweise das IBM Transformationsteam mit IBM HR zusammen, um eine vereinfachte, personalisierte und datengesteuerte Erfahrung von Self-Service für die Mitarbeiter zu schaffen. Jetzt werden 94 % der unternehmensweiten, untergeordneten HR-Anfragen von IBM von unserem digitalen Agenten AskHR beantwortet, sodass sich die HR-Experten auf komplexere Probleme konzentrieren können.2

Um solche Ergebnisse zu erzielen, sind KI-Agenten auf eine Kombination von Technologien angewiesen. Maschinelles Lernen hilft ihnen, Muster zu erkennen und Vorhersagen zu treffen. Natural Language Processing (NLP) ermöglicht es ihnen, menschliche Sprache zu verstehen und zu erzeugen, und generative KI gibt ihnen die Möglichkeit, Originalinhalte zu erstellen.

Diese Agenten werden in der Regel von KI-Modellen unterstützt, die auf großen Datensätzen trainiert wurden, um Argumentation und Personalisierung zu unterstützen. Ebenso wichtig ist ihre Verbindung zu externen Systemen – wie Kundenbeziehungsmanagement (CRM) und Programmierschnittstelle (API)– die es ihnen ermöglicht, relevante Daten abzurufen, Interaktionen zu personalisieren und in realen Umgebungen zu handeln.

Anstatt nur eine Produktfrage zu beantworten, könnte ein KI-Agent beispielsweise die Kaufabsicht eines Kunden anhand der Fragen und der gesammelten Kundendaten erkennen. Der Servicemitarbeiter kann dann die wichtigsten Hauptmerkmale zusammenfassen, einen Rabatt anbieten und anschließend personalisierte Produktempfehlungen abgeben. Der Bearbeiter führt diese Schritte durch, ohne explizite Prompts zu erhalten.

Ein einzelner KI-Agent kann eine relativ einfache, sich wiederholende Aufgabe wie die Aktualisierung von CRM-Datensätzen oder die Beantwortung einer Kundenanfrage übernehmen. In fortschrittlicheren Anwendungen fungieren Multiagentensysteme wie intelligente Teams. Diese Agenten können Teilaufgaben delegieren, Informationen teilen und über Tools hinweg koordinieren, um komplexe Workflows zu bearbeiten, einschließlich der Planung von Kampagnen, der Generierung von Inhaltsvariationen, der Verteilung von Materialien und der Analyse der Leistung.

Durch diese Fähigkeit zur Zusammenarbeit unterscheiden sich KI-Agenten von herkömmlichen Assistenten. Durch die gemeinsame Nutzung von Erkenntnissen und die Aufteilung von Verantwortlichkeiten können Agenten voneinander abhängige Aufgaben bewältigen und Kontext von einem Prozess in einen anderen übertragen. Dadurch werden Marketing Operations intelligenter, anpassungsfähiger und effizienter.