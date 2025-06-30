KI-Agenten im Marketing

KI und KI-Agenten können Marketingexperten nicht vollständig ersetzen und werden es wahrscheinlich auch in absehbarer Zukunft nicht vollständig ersetzen. Stattdessen verändern sie, worauf sich Marketingteams konzentrieren und wie sie arbeiten. Hier sind einige der Fortschritte im Bereich der KI, die wir innerhalb von zehn Jahren sehen sollten und die sich auf das Marketing und andere Branchen auswirken:7
Multimodaler Status quo: Multimodale KI, die mehrere Formen von Eingaben wie Text, Sprache, Bildern und Video verarbeitet und integriert, wird deutlich verfeinert. Dieser Fortschritt wird es der KI ermöglichen, die menschliche Kommunikation besser zu imitieren und virtuelle Assistenten zu unterstützen, die in der Lage sind, komplexe, kontextreiche Anfragen zu verstehen und mit personalisierten, multimodalen Ausgaben wie Diagrammen, Sprachanweisungen oder Videodemonstrationen zu antworten.
Demokratisierung der KI und einfachere Modellerstellung: Die KI-Entwicklung wird durch No-Code- und Low-Code-Plattformen, automatisierte Tools für maschinelles Lernen und Plug-and-Play-APIs zunehmend zugänglich sein. Unternehmer, Hobbyanwender und Unternehmen können von schnelleren Innovationen, KI-gestützten Workflows und Cloud-basierten, anpassbaren Modellen einen Vorteil ziehen. Diese Fortschritte können auch Laien in die Lage versetzen, maßgeschneiderte KI-Lösungen zu entwickeln und bereitstellen und so die Kreativität zu fördern.
Halluzinationsversicherung: Da KI in kritischen Sektoren nicht mehr wegzudenken ist, könnten Unternehmen eine „KI-Halluzinationsversicherung“ abschließen, um sich gegen finanzielle, rechtliche oder Reputationsschäden durch fehlerhafte Ausgaben zu schützen. Diese Richtlinien würden Risiken aus Fehlern bei generativer KI abdecken, wie z. B. Fehlinformationen, fehlerhafte Empfehlungen oder voreingenommene Entscheidungen, und dazu beitragen, Schutzmaßnahmen für die Zuverlässigkeit der Modelle zu institutionalisieren.
KI in der C-Suite: KI wird als strategischer Berater in Führungspositionen fungieren und datengestützte Erkenntnisse sowie Szenariosimulationen in Echtzeit liefern, um Geschäftsentscheidungen zu unterstützen. Fortschrittliche Systeme werden die abteilungsübergreifende Koordination rationalisieren, eine vorausschauende Planung ermöglichen und kleine Unternehmen mit Tools, die bisher nur Großunternehmen zur Verfügung standen, aufwerten. KI wird im Grunde zu einem vertrauenswürdigen Partner der Führung werden.
KI-Ethik und -Regulierung: Die globalen KI-Vorschriften werden sich entsprechend dem rasanten Tempo der Technologie weiterentwickeln. Der Schwerpunkt dieser Vorschriften liegt auf Transparenz, Zuverlässigkeit und menschlicher Kontrolle, insbesondere bei Anwendungen mit hohem Risiko. Ethische Bedenken wie Verzerrung, Datenschutz und Rechenschaftspflicht werden zu Richtlinien führen, die KI nach Risikostufe klassifizieren, Sicherheitsstandards durchsetzen und schädliche Anwendungsfälle wie Massenüberwachung oder Sozialbewertung verbieten.
Datennutzung und Governance: Da es immer schwieriger wird, Daten aus der realen Welt auf ethische Weise und in großem Maßstab zu beschaffen, werden synthetische Daten zum Standard für das Training von KI. Unternehmen werden proprietäre Datensätze und einer strengen Qualitätssicherung Priorität einräumen, um maßgeschneiderte Modelle zu erstellen. Es werden strengere Kontrollmechanismen eingeführt, um „Schatten-KI“ zu kontrollieren und sicherzustellen, dass zugelassene Systeme verantwortungsvoll mit sensiblen Informationen umgehen.