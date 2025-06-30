KI-Agenten im Marketing

Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Arbeitsweise von Marketingfachleuten. KI-Agenten, eine neue Generation von Tools, die darauf ausgelegt sind, autonom und intelligent zu arbeiten, spielen in diesem Wandel eine immer wichtigere Rolle.

Tatsächlich werden 50 % der Unternehmen, die derzeit generative KI einsetzen, im Jahr 2025 agentische KI-Pilotprogramme initiieren.1

Im Gegensatz zu früheren Tools können KI-Agenten komplexe Aufgaben mit weniger menschlicher Interaktion durchführen. Sie unterstützen eine breite Palette von Marketingfunktionen, einschließlich Kundenbindung, Inhaltserstellung, Kampagnenmanagement und Leistungsanalyse.

Die einzigartigen Fähigkeiten von KI-Agenten

Um zu verstehen, wie Vermarkter KI-Agenten einsetzen, ist es hilfreich, zunächst die KI-Agenten selbst zu verstehen. Dies beginnt damit, den Unterschied zwischen zwei wichtigen Arten von KI zu kennen: generative KI und agentische KI. Generative KI erstellt Originalinhalte basierend auf dem Prompt eines Benutzers. Agentische KI kann selbstständig entscheiden und handeln und komplexe Ziele mit wenig Überwachung verfolgen.

KI-Assistenten existieren innerhalb eines Kontinuums. Auf der einen Seite stehen regelbasierte Chatbots , die vordefinierten Skripten folgen. Es folgen fortschrittlichere virtuelle Assistenten und dann Assistenten, die auf generativer KI und großen Sprachmodellen (LLMs) basieren und Einzelschrittaufgaben bewältigen können. An der Spitze dieser Entwicklung stehen KI-gestützte Agenten, die autonom operieren. Diese Bearbeiter treffen Entscheidungen, entwerfen Workflows und nutzen Funktionsaufrufe, um sich mit externen Tools zu verbinden und Wissenslücken zu schließen.

KI-Agenten gehen weit über die einfache Marketingautomatisierung hinaus. Während KI-Tools wie einfache Chatbots vielleicht schriftliche Antworten liefern, können KI-Agenten Eingaben interpretieren, Optionen durchdenken und kontextbezogene Entscheidungen über mehrere Plattformen hinweg treffen. Sie passen ihr Verhalten im Laufe der Zeit an und können große Ziele in kleinere Schritte aufteilen, wodurch komplexe Strategien mit minimaler Aufsicht unterstützt werden.

So arbeitete beispielsweise das IBM Transformationsteam mit IBM HR zusammen, um eine vereinfachte, personalisierte und datengesteuerte Erfahrung von Self-Service für die Mitarbeiter zu schaffen. Jetzt werden 94 % der unternehmensweiten, untergeordneten HR-Anfragen von IBM von unserem digitalen Agenten AskHR beantwortet, sodass sich die HR-Experten auf komplexere Probleme konzentrieren können.2

Um solche Ergebnisse zu erzielen, sind KI-Agenten auf eine Kombination von Technologien angewiesen. Maschinelles Lernen hilft ihnen, Muster zu erkennen und Vorhersagen zu treffen. Natural Language Processing (NLP) ermöglicht es ihnen, menschliche Sprache zu verstehen und zu erzeugen, und generative KI gibt ihnen die Möglichkeit, Originalinhalte zu erstellen.

Diese Agenten werden in der Regel von KI-Modellen unterstützt, die auf großen Datensätzen trainiert wurden, um Argumentation und Personalisierung zu unterstützen. Ebenso wichtig ist ihre Verbindung zu externen Systemen – wie Kundenbeziehungsmanagement (CRM) und Programmierschnittstelle (API)– die es ihnen ermöglicht, relevante Daten abzurufen, Interaktionen zu personalisieren und in realen Umgebungen zu handeln.

Anstatt nur eine Produktfrage zu beantworten, könnte ein KI-Agent beispielsweise die Kaufabsicht eines Kunden anhand der Fragen und der gesammelten Kundendaten erkennen. Der Servicemitarbeiter kann dann die wichtigsten Hauptmerkmale zusammenfassen, einen Rabatt anbieten und anschließend personalisierte Produktempfehlungen abgeben. Der Bearbeiter führt diese Schritte durch, ohne explizite Prompts zu erhalten.

Ein einzelner KI-Agent kann eine relativ einfache, sich wiederholende Aufgabe wie die Aktualisierung von CRM-Datensätzen oder die Beantwortung einer Kundenanfrage übernehmen. In fortschrittlicheren Anwendungen fungieren Multiagentensysteme wie intelligente Teams. Diese Agenten können Teilaufgaben delegieren, Informationen teilen und über Tools hinweg koordinieren, um komplexe Workflows zu bearbeiten, einschließlich der Planung von Kampagnen, der Generierung von Inhaltsvariationen, der Verteilung von Materialien und der Analyse der Leistung.

Durch diese Fähigkeit zur Zusammenarbeit unterscheiden sich KI-Agenten von herkömmlichen Assistenten. Durch die gemeinsame Nutzung von Erkenntnissen und die Aufteilung von Verantwortlichkeiten können Agenten voneinander abhängige Aufgaben bewältigen und Kontext von einem Prozess in einen anderen übertragen. Dadurch werden Marketing Operations intelligenter, anpassungsfähiger und effizienter.

Leistungsstarke Tools, die verantwortungsbewusst eingesetzt werden müssen

Agentische KI-Systeme sind beeindruckend. Sie stellen jedoch komplexe Governance-Herausforderungen, da sie autonome, undurchsichtige Entscheidungsfindung treffen, anfällig für Verzerrung, Cybersicherheitsbedrohungen und regulatorische Lücken sind. Ihre Abhängigkeit von maschinellem Lernen und externen APIs macht es schwierig, Fairness, Verantwortlichkeit und Datenschutz zu gewährleisten.

Unternehmen müssen über traditionelle Governance-Praktiken hinausgehen, um diese Risiken zu bewältigen. Schutzmaßnahmen wie KI-Sandboxing, Stresstests, Agent-to-Agent-Überwachung, Notabschaltmechanismen, menschliche Aufsichts- und Steuerungssysteme wie das IBM watsonx.governance Toolkit sollten eingeführt werden. Mit der Skalierung von KI-Systemen ist eine verantwortungsvolle Governance entscheidend, um ihre sichere, ethische und effektive Nutzung zu gewährleisten.3

Die Art und Weise, wie Marketing durchgeführt wird, ändern

Laut von IBM in Auftrag gegebenen Untersuchungen sind Kundenbetreuung und Vertriebsunterstützung zwei Anwendungsfälle, bei denen KI-Agenten den größten anfänglichen Einfluss auf Leistungssteigerungen und ROI haben dürften.4 Ein Gartner-Bericht prognostiziert, dass bis 2028 mindestens 15 % der täglichen Arbeitsentscheidungen autonom durch agentische KI getroffen werden, gegenüber 0 % im Jahr 2024.5

KI-Agenten geben Marketingfachleuten ein leistungsstarkes neues Tool an die Hand. Marketingfachleute können jetzt die eigentliche Entscheidungsfindung und Ausführung an Systeme delegieren, die lernen, denken und in großem Maßstab arbeiten. Ein KI-Marketingagent kann Kundendaten analysieren. Es kann personalisierte Nachrichten schreiben und senden. Es kann Werbekampagnen verwalten und Strategien anpassen. Der Agent erledigt all diese Arbeit, ohne ständige menschliche Anleitung zu benötigen.

Diese Anwendungsfall umfassen wichtige Marketingfunktionen. Dazu gehören E-Mail-Marketing, soziale Medien, SEO und Preisgestaltung-Strategie. Diese Funktionen machen KI zu einer wichtigen Kraft bei der Steigerung der modernen Marketingleistung.2

Ein einfacher Chatbot könnte zum Beispiel mit einer vorgefertigten Antwort antworten, wenn jemand „Wie lauten Ihre Rückgabebedingungen?“ eingibt. Ein KI-Agent kann noch viel mehr. Es kann erkennen, dass ein Kunde wahrscheinlich einen Kauf tätigen wird, und proaktiv Hilfe anbieten. Es kann auch Produktdetails zusammenfassen und ein Follow-up personalisieren, indem es sein Verhalten auf der Grundlage dessen anpasst, was es im Laufe der Zeit gelernt hat.

Anstatt nur alte Workflows zu beschleunigen, definieren KI-Agenten neu, was Marketingteams erreichen können. Sie stehen für eine neue Generation intelligenter digitaler Marketingtools, die kreative Strategien und Strategien zur Kundenbindung unterstützen und als proaktive Kooperationspartner die Komplexität der Datenanalyse und -ausführung übernehmen können.  

Warum KI-Agenten im Marketing wichtig sind

KI-Agenten sind wichtig für Marketingbemühungen, da sie die Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen und Maßnahmen ergriffen werden, grundlegend verändern. Traditionelle Marketingsysteme sind, selbst wenn sie automatisiert sind, stark auf vordefinierte Regeln und eine von Menschen gesteuerte Kampagnenplanung angewiesen. Diese Ansätze können mit der Geschwindigkeit, dem Volumen und der Variabilität des modernen Verbraucherverhaltens nicht Schritt halten.

KI-Agenten sind so konzipiert, dass sie autonom denken, lernen und autonom handeln. Dies gibt Marketingfachleuten die Möglichkeit, in Echtzeit und im großen Maßstab auf individuelle Kundenbedürfnisse zu reagieren.

Ihre Bedeutung liegt nicht nur in der Automatisierung, sondern auch in ihrem Potenzial, als anpassungsfähige Vermittler zwischen Marken und Verbrauchern zu fungieren. Da der Marketingprozess immer fragmentierter wird und Benutzer über Plattformen, Kanäle und Geräte hinweg navigieren, dienen KI-Agenten als intelligente Entitäten, die in der Lage sind, Kontexte zu interpretieren und Benutzer durch die Customer Journey zu führen.

Sie können ihre Strategien kontinuierlich auf der Grundlage neuer Informationen aktualisieren und so die Leistung bei wichtigen Metriken wie Rankings und Konversionsraten verbessern, während gleichzeitig die Konsistenz mit der Markenstimme gewahrt bleibt.

KI-Agenten behandeln auch eine wachsende strategische Herausforderung: die Grenzen der menschlichen Aufmerksamkeit und der organisatorischen Kapazität. Da die Anzahl der Kanäle, Tools und Datenquellen immer weiter wächst, ist es für Marketingteams nicht praktikabel, all diese Informationen in Echtzeit zusammenzustellen. KI-Agenten arbeiten kontinuierlich und autonom, wodurch Marketingsysteme flexibler werden.

Sie verringern die Notwendigkeit für menschliche Teams, jedes Element der Ausführung im Detail zu verwalten, sodass sie sich auf übergeordnete Planung, Markenstrategie und kreative Ausrichtung konzentrieren können.

KI-Agenten verändern das Betriebsmodell des Marketings – von einem Modell, das auf periodischen, statischen Kampagnen basiert, zu einem dynamischen, kontinuierlichen und intelligenten System. Diese Änderung ermöglicht es Unternehmen, anpassungsfähiger, reaktionsschneller und effizienter bei der Betreuung von Kunden und beim Erreichen von Geschäftszielen zu werden. Diese Art der End-to-End-Transformation ist besonders für Unternehmen mit komplexen, mehrstufigen Customer Journeys wertvoll, wie SaaS-Anbieter, E-Commerce-Plattformen und Finanzdienstleister.

Wie KI-Agenten im Marketing eingesetzt werden 
 

Marketingfachleute nutzen KI-Agenten als intelligente Copiloten, um Aufgaben zu verwalten, die sonst manuellen Aufwand, ständige Überwachung oder eine groß angelegte Koordination erfordern würden. Hier sind einige Beispiele dafür, wie sie in KI-gestützten Marketinginitiativen eingesetzt werden:

Konversationelle Kundenbindung

KI-Agenten verbessern die Interaktion von Marken mit Kunden durch intelligente Chat-Schnittstellen. Im Gegensatz zu herkömmlichen regelbasierten Chatbots verstehen diese Agenten natürliche Sprache, verfolgen den Kontext laufender Gespräche und antworten eher einem Menschen.

Sie können Benutzer durch komplexe Aufgaben wie die Produktauswahl oder die Behebung von Serviceproblemen führen, oft verbessert durch die Integration mit LLM-Tools wie ChatGPT, die ihre Konversationsfunktionen weiter erweitert.

Ein spezielles Beispiel ist ein Wissensdatenbank-Agent, der Self-Service-Wissensressourcen dynamisch aktualisiert, um Kunden die Möglichkeit zu geben, Probleme selbständig zu lösen.6

Hyperpersonalisierung im großen Maßstab

KI-Agenten können das Verhalten, die Vorlieben und die Historie der Nutzer analysieren, um maßgeschneiderte Nachrichten für alle zu generieren, anstatt beispielsweise manuell Dutzende von Anzeigenvarianten für E-Mail-Kampagnen an verschiedene Zielgruppen zu entwerfen. Diese Vermittler nutzen die Generierung natürlicher Sprache, um einzigartige Texte zu erstellen, und nutzen maschinelles Lernen, um zu bestimmen, welche Inhalte am ehesten zu einem Klick, einer Konversion oder einer tieferen Interaktion führen.

Darüber hinaus erstellt ein personalisierter Video-Sprecher maßgeschneiderte Videos, die die Nutzer mit ihrem Namen begrüßen und auf ihre spezifischen Interessen eingehen, wodurch dynamische Inhalte eine menschliche Note erhalten.6

Ausführung dynamischer Werbekampagnen

KI-Agenten können Marketingkampagnen selbstständig durchführen und verfeinern und Aufgaben übernehmen, die traditionell von großen Teams übernommen werden. Sie können den Medieneinkauf automatisch über Plattformen wie Suchmaschinen, Display-Netzwerke und soziale Netzwerke wie LinkedIn verwalten. Sie überwachen Leistung in Echtzeit, wie z. B. Impressionen, Klickraten und Kampagnenleistung, und passen dann Angebote, Targeting-Kriterien und Budgetzuweisung an, um die Ziele der Kampagne zu erreichen.

Agentische KI ist kontinuierlich und unermüdlich in Betrieb. Über Nacht kann es zum Beispiel die Werbekampagne eines großen Unternehmens anpassen. Sie könnte über die Werbeausgaben entscheiden und Inhalte erstellen und veröffentlichen. Ein Strategieagent würde hier eine entscheidende Rolle spielen, indem er die Kampagnenstrukturen auf der Grundlage von vorausschauender Analyse und Leistungsdaten optimiert.6

Strategische Intelligenz und Erkenntnis

KI-Agenten können große Mengen an Marktdaten, Kunden-Feedback und Kampagnenergebnissen verarbeiten, um Erkenntnisse zu gewinnen oder Empfehlungen auszusprechen. Einige Bearbeiter können sich sogar untereinander koordinieren, einer verwaltet die Erstellung von Inhalten, ein anderer kümmert sich um die Verteilung und ein dritter bewertet die Leistung. Diese Orchestrierung schafft ein intelligenteres, besser vernetztes Marketingsystem, das im Laufe der Zeit lernen und sich anpassen kann und zu strategischen Frameworks und Fallstudien beiträgt, die Ergebnisse vorweisen.

Ein Agent für Trends und Erkenntnisse kann beispielsweise Verhaltensdaten und Stimmungsanalysen nutzen, um neue Markttrends zu ermitteln. Gleichzeitig überwacht ein Social-Listening-Agent aktiv Online-Konversationen und interagiert in Echtzeit mit der Zielgruppe, um Veränderungen in der Markenwahrnehmung zu erkennen und darauf zu reagieren.6

Workflow-Automatisierung und Systemorchestrierung

Intern rationalisieren KI-Agenten die Marketing Operations, indem sie interne Aufgaben wie die Erstellung von Inhalten, die Berichterstellung und die Leistungsverfolgung automatisieren. Sie können Textvarianten entwerfen, Engagement-Muster analysieren und die nächsten Maßnahmen empfehlen, während sie sich über Tools und Plattformen hinweg koordinieren.

Im Zuge der Weiterentwicklung dienen sie zunehmend als Brücken zwischen Tools und Systemen und helfen Marketingfachleuten, komplexe, funktionsübergreifende Prozesse effizienter zu verwalten. Dazu gehören die Integration von FAQs, Kunden-Workflows und Outreach-Kampagnen.

So kann ein Agent zur Erstellung von Inhalten beispielsweise personalisiertes, kontextrelevantes Material in Texten, Bildern und Videos produzieren. Ein multimodaler kreativer Briefagent kann Kampagnenziele mithilfe wiederverwendbarer Vorlagen, die Konsistenz und Schnelligkeit gewährleisten, in umfassende kreative Briefe mit Beispieltexten, Designvorgaben und Zielgruppeninformationen umwandeln.6

Vorteile von KI-Agenten im Marketing

Einige der wichtigsten Möglichkeiten, wie KI-Agenten die Arbeit von Marketingteams verbessern und verändern, sind:

Kontinuierliche Verbesserung: KI-Agenten überwachen und analysieren Leistung in Echtzeit und ermöglichen es ihnen, Kampagnen selbstständig zu testen, zu lernen und anzupassen, ohne auf Eingabe zu warten. Dies ermöglicht eine ständige Feinabstimmung von Messaging, Kreativität und Budget und führt zu besseren Ergebnissen.

Verbesserte Kundenbindung: Anstatt wie herkömmliche Chatbots vorgefertigte Antworten bereitzustellen, können KI-Agenten Kontexte verstehen, Kundenbedürfnisse rationalisieren und Gespräche in verschiedenen Sitzungen und Kanälen führen, um hilfreichere und relevantere Kundeninteraktionen zu schaffen.

Reduzierte Komplexität über alle Systeme hinweg: Marketing- Systeme sind häufig unzusammenhängend, was die Koordination erschwert. KI-Agenten fungieren als intelligente Mittelebene. Sie verknüpfen Tools, Daten und Workflows miteinander, um Prozesse zu automatisieren, für deren Koordination sonst mehrere Teams oder Plattformen erforderlich wären.

Skalierbare Ausführung mit geringerem Aufwand: KI-Agenten können Tausende von Mikroentscheidungen und Aufgaben gleichzeitig verwalten, wie z. B. das Testen von Nachrichten oder Targeting-Anpassungen, ohne die Mitarbeiterzahl zu erhöhen. Sie können auch mit Plattformen wie HubSpot, Salesforce und anderen CRM-Lösungen integriert werden, um das End-to-End-Kampagnenmanagement zu unterstützen und kleineren Teams die effiziente Umsetzung anspruchsvoller Marketingstrategien zu ermöglichen.

Verbesserte Entscheidungsunterstützung: Zusätzlich zur Ausführung von Aufgaben geben einige KI-Agenten strategische Empfehlungen, kennzeichnen Probleme und machen Vorschläge, womit sie das menschliche Urteilsvermögen ergänzen, anstatt es zu ersetzen.

Always-on-Marketing: Marken, die KI-Agenten einsetzen, können leichter aktive Kampagnen und ganztägige Kundeninteraktion aufrechterhalten. KI-Agenten machen keine Pausen, sodass Customer Experience, Updates und Analyse auch dann weiterlaufen, wenn menschliche Teams offline sind.

Die Zukunft der KI über Agenten hinaus

KI und KI-Agenten können Marketingexperten nicht vollständig ersetzen und werden es wahrscheinlich auch in absehbarer Zukunft nicht vollständig ersetzen. Stattdessen verändern sie, worauf sich Marketingteams konzentrieren und wie sie arbeiten. Hier sind einige der Fortschritte im Bereich der KI, die wir innerhalb von zehn Jahren sehen sollten und die sich auf das Marketing und andere Branchen auswirken:7

Multimodaler Status quo: Multimodale KI, die mehrere Formen von Eingaben wie Text, Sprache, Bildern und Video verarbeitet und integriert, wird deutlich verfeinert. Dieser Fortschritt wird es der KI ermöglichen, die menschliche Kommunikation besser zu imitieren und virtuelle Assistenten zu unterstützen, die in der Lage sind, komplexe, kontextreiche Anfragen zu verstehen und mit personalisierten, multimodalen Ausgaben wie Diagrammen, Sprachanweisungen oder Videodemonstrationen zu antworten.

Demokratisierung der KI und einfachere Modellerstellung: Die KI-Entwicklung wird durch No-Code- und Low-Code-Plattformen, automatisierte Tools für maschinelles Lernen und Plug-and-Play-APIs zunehmend zugänglich sein. Unternehmer, Hobbyanwender und Unternehmen können von schnelleren Innovationen, KI-gestützten Workflows und Cloud-basierten, anpassbaren Modellen einen Vorteil ziehen. Diese Fortschritte können auch Laien in die Lage versetzen, maßgeschneiderte KI-Lösungen zu entwickeln und bereitstellen und so die Kreativität zu fördern.

Halluzinationsversicherung: Da KI in kritischen Sektoren nicht mehr wegzudenken ist, könnten Unternehmen eine „KI-Halluzinationsversicherung“ abschließen, um sich gegen finanzielle, rechtliche oder Reputationsschäden durch fehlerhafte Ausgaben zu schützen. Diese Richtlinien würden Risiken aus Fehlern bei generativer KI abdecken, wie z. B. Fehlinformationen, fehlerhafte Empfehlungen oder voreingenommene Entscheidungen, und dazu beitragen, Schutzmaßnahmen für die Zuverlässigkeit der Modelle zu institutionalisieren.

KI in der C-Suite: KI wird als strategischer Berater in Führungspositionen fungieren und datengestützte Erkenntnisse sowie Szenariosimulationen in Echtzeit liefern, um Geschäftsentscheidungen zu unterstützen. Fortschrittliche Systeme werden die abteilungsübergreifende Koordination rationalisieren, eine vorausschauende Planung ermöglichen und kleine Unternehmen mit Tools, die bisher nur Großunternehmen zur Verfügung standen, aufwerten. KI wird im Grunde zu einem vertrauenswürdigen Partner der Führung werden.

KI-Ethik und -Regulierung: Die globalen KI-Vorschriften werden sich entsprechend dem rasanten Tempo der Technologie weiterentwickeln. Der Schwerpunkt dieser Vorschriften liegt auf Transparenz, Zuverlässigkeit und menschlicher Kontrolle, insbesondere bei Anwendungen mit hohem Risiko. Ethische Bedenken wie Verzerrung, Datenschutz und Rechenschaftspflicht werden zu Richtlinien führen, die KI nach Risikostufe klassifizieren, Sicherheitsstandards durchsetzen und schädliche Anwendungsfälle wie Massenüberwachung oder Sozialbewertung verbieten.

Datennutzung und Governance: Da es immer schwieriger wird, Daten aus der realen Welt auf ethische Weise und in großem Maßstab zu beschaffen, werden synthetische Daten zum Standard für das Training von KI. Unternehmen werden proprietäre Datensätze und einer strengen Qualitätssicherung Priorität einräumen, um maßgeschneiderte Modelle zu erstellen. Es werden strengere Kontrollmechanismen eingeführt, um „Schatten-KI“ zu kontrollieren und sicherzustellen, dass zugelassene Systeme verantwortungsvoll mit sensiblen Informationen umgehen.

