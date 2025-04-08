KI-Agent-Governance: Große Herausforderungen, große Chancen

Autoren

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

Fortschrittliche KI-Agenten denken nicht nur – sie tun es auch . Während frühere Tools der generativen KI (GenAI) auf menschliche Aufforderung hin Inhalte erstellten, Vorhersagen machten oder Erkenntnisse lieferten, können Agenten in die Welt hinausgehen und komplexe Aufgaben autonom erledigen. Darüber hinaus können Agenten Entscheidungen im laufenden Betrieb treffen und sich an veränderte Bedingungen anpassen. Dies stellt die KI-Governance vor neue Herausforderungen.

Governance für künstliche Intelligenz bezieht sich auf die Prozesse, Standards und Richtlinien, die dazu beitragen, dass KI-Systeme und -Tools sicher und ethisch vertretbar sind. Die Rahmenbedingungen der KI-Governance leiten die KI-Forschung, -Entwicklung und -Anwendung, um Sicherheit, Fairness und Achtung der Menschenrechte zu gewährleisten.

Was Agenten betrifft, so müssen die Governance-Frameworks aktualisiert werden, um die Autonomie der Agenten zu berücksichtigen. Das wirtschaftliche Potenzial für Agenten ist enorm, aber auch die damit verbundenen Risiken in der Geschäftswelt. Die Förderung eines sichereren, ethischeren und transparenteren Betriebs intelligenter Systeme wird mit zunehmender Autonomie ein wachsendes Anliegen sein.

Autonome Entscheidungsfindung ohne menschliche Aufsicht

Genau die Eigenschaften, die agentische KI ausmachen (Autonomie, Anpassungsfähigkeit und Komplexität) erschweren auch die Steuerung von Agenten. Eine der größten Herausforderungen bei der Governance von KI-Agenten ist ihre Fähigkeit, unabhängig Entscheidungen zu treffen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Softwaresystemen, die einer strengen, regelbasierten Programmierung folgen, verwenden KI-Agenten Algorithmen für maschinelles Lernen, um Daten zu analysieren und Aktionen auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeiten zu bestimmen. Dank dieser Autonomie kann KI in Echtzeitumgebungen arbeiten.

Diese fehlende menschliche Kontrolle erschwert es, zu gewährleisten, dass KI-Agenten sicher, fair und ethisch handeln. In risikoreichen Situationen wie bei autonomen Fahrzeugen oder algorithmischem Aktienhandel kann die Entscheidung eines KI-Agenten schwerwiegende Folgen haben, doch die menschliche Kontrolle ist nicht immer verfügbar. Dies führt zu einem Governance-Dilemma. Wie können Führungskräfte die Effizienz und Autonomie von KI mit der Notwendigkeit von Verantwortlichkeit und Kontrolle in Einklang bringen?

Viele KI-Agenten, insbesondere fortschrittlichere Agenten, die durch maschinelles Lernen unterstützt werden, führen Entscheidungsfindungsprozesse durch, die für Menschen nicht leicht zu interpretieren sind. Im Gegensatz zu regelbasierten Systemen mit nachvollziehbarer Logik treffen Modelle des maschinellen Lernens Entscheidungen auf der Grundlage komplexer Muster in Daten, die selbst ihre Entwickler nicht vollständig verstehen können. Diese Undurchsichtigkeit macht es schwierig, KI-gestützte Entscheidungen zu überprüfen, was in schnelllebigen Automatisierungsanwendungsfall eine Herausforderung darstellt. Stellen Sie sich vor, ein KI-System würde eine Anwendung aufgrund schlechter Daten ablehnen oder ein Gesundheitssystem die falsche Behandlung empfehlen. Stakeholder müssen in der Lage sein, die Gründe für die Entscheidung zu verstehen.

Verzerrung ist eine weitere Herausforderung. KI-Systeme lernen aus historischen Daten, aber wenn die Daten Verzerrungen enthalten, kann KI diese verstärken. KI-Agenten treffen möglicherweise unerwünschte Entscheidungen, wie z. B. die Effizienz gegenüber Fairness oder Datenschutz zu priorisieren.

Erstellen, bereitstellen und überwachen Sie KI-Agenten

Sicherheits- und Compliance-Risiken

Wie jedes KI-System sind auch autonome Agenten anfällig für Sicherheitsbedrohungen. KI-Modelle und Bots können durch gegnerische Angriffe manipuliert werden, bei denen geringfügige Änderungen an den Eingabedaten die KI dazu verleiten, falsche Entscheidungen zu treffen. Große Sprachmodelle (LLMs) und Chatbots, die mit Benutzern in natürlicher Sprache kommunizieren, können dazu gebracht werden, schädliche Inhalte zu generieren. Die dezentrale Bereitstellung von KI-Agenten erschwert die Umsetzung einheitlicher Sicherheitsmaßnahmen.

Agentische Systeme verlassen sich bei der Integration mit externen Anwendungen und Datenquellen oft auf API . Schwach kontrollierte APIs können Schwachstellen aufdecken und sie zum Ziel von Cyberangriffen machen. Zu den Cybersicherheitsrisiken gehören gegnerische Angriffe, Datenlecks und unbefugter Zugriff, durch den sensible Informationen preisgegeben werden. Um diese Risiken zu minimieren, sollten APIs über Zugriffskontrollen und Authentifizierungsmechanismen verfügen, um nicht autorisierte Interaktionen zu verhindern.

Neben der Sicherheit müssen Unternehmen bei der Entwicklung von KI-Agenten auch die Vorschriften einhalten. Allerdings bleiben die Vorschriften oft hinter dem technologischen Fortschritt zurück. KI-Systeme sind von Natur aus komplex und unvorhersehbar und Compliance-Anforderungen können mehrdeutig oder widersprüchlich sein. Wir könnten bald sehen, wie die nationalen und transnationalen Regierungsgremien der Welt Regeln für den Einsatz von Agenten aufstellen.

Navigieren in unbekannten Gewässern

Traditionelle Best Practices für die KI-Governance wie Data Governance, Bewertungen, transparente Workflow, Erklärbarkeit, ethische Standards und kontinuierliche Überwachung gelten auch für Agentensysteme. Agentische Governance kann jedoch über diese etablierten Praktiken hinausgehen.

Anstatt nur Modelle vor der Bereitstellung zu testen, können Unternehmen simulierte Umgebungen erstellen, in denen KI-Agenten Entscheidungen ohne reale Konsequenzen treffen können, bevor sie vollständig bereitgestellt werden. KI-Sandboxing ermöglicht es Entwicklern, unbeabsichtigte ethische Dilemmata zu untersuchen, bevor sie Agenten echten Benutzern vorstellen. Ethische KI-Modelle können im Rahmen moralischer Stresstests getestet werden, wie z. B. simulierten Unfallszenarien beim autonomen Fahren oder ethischen Dilemmas bei der Einstellung von KI.

Die Agent-to-Agent-Überwachung ist eine weitere Möglichkeit, Probleme zu vermeiden, bevor sie außer Kontrolle geraten. Da Agenten-Ökosysteme so komplex sein können, müssen Agenten häufig miteinander zusammenarbeiten und verhandeln. Die Überwachung dieser Interaktionen und die Festlegung von Konfliktlösungsregeln für Agenten können dazu beitragen, dass sie harmonisch zusammenarbeiten können.

Funktionierende Agenten können auch mit „Governance-Agenten“ kombiniert werden, die andere Agenten überwachen und auswerten und mögliche Schäden verhindern. Zur Risikominderung müssen Agenten kontinuierlich überwacht werden, um Modellabweichungen zu erkennen. Stellen Sie sich einen Kundenservice-Mitarbeiter vor, der den ganzen Tag mit mürrischen Kunden zu tun hat und durch die Anpassung an solche Interaktionen eine schlecht gelaunte Persönlichkeit entwickelt. Stellen Sie sich nun einen Governance-Agenten vor, der sich wie ein Saalwächter verhält, diesen Agenten beiseite zieht und etwas in der Art kommuniziert: „Sie scheinen heute nicht Sie selbst zu sein.“ Agenten können auch so programmiert werden, dass sie für bestimmte Aktionen die Genehmigung von Menschen einholen.

Über diese Praktiken hinaus empfehlen viele Experten, dass Agenten über einen Notfallmechanismus verfügen, der eine sofortige Deaktivierung ermöglicht, insbesondere in Umgebungen mit hohem Risiko. Unternehmen können Eindämmungsverfahren einrichten, um sicherzustellen, dass eine fehlerhafte KI das Problem nicht eskalieren kann, bevor eingegriffen wird. Einige Unternehmen experimentieren mit Stresstest-Agenten mit gegnerischen Angriffen in Edge-Fällen und unter extremen oder unerwarteten Bedingungen, um Sicherheitslücken zu identifizieren.

Die Steuerung von KI-Agenten wird bald einfacher sein. Anbieter von Governance-Plattformen bieten robuste KI-Governance-Tools mit Dashboards, die Zugriff auf spezielle Metriken für Agentensysteme und Agenteninteraktionen bieten. Zum Beispiel arbeiten Softwareingenieure bei IBM derzeit daran, spezielle Metriken wie Kontextrelevanz, Treue und Antwortähnlichkeit in watsonx.gov zu integrieren. Die richtige Governance-Software hilft Stakeholdern dabei, den Überblick über den gesamten Lebenszyklus ihrer Agenten zu behalten und so das Beste aus der agentischen KI herauszuholen.

Da agentische KI-Systeme immer autonomer werden, wird es zunehmend schwieriger, ihren sicheren, ethischen und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Unternehmen müssen skalierbare Governance-Modelle einführen, strenge Cybersicherheits- und Risikomanagementprotokolle durchsetzen und eine Überwachung durch Menschen integrieren. Wenn Unternehmen gelernt haben, agentische Systeme sicher zu skalieren, werden sie in der Lage sein, nahezu unbegrenzte Werte zu erzielen.
