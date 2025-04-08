Traditionelle Best Practices für die KI-Governance wie Data Governance, Bewertungen, transparente Workflow, Erklärbarkeit, ethische Standards und kontinuierliche Überwachung gelten auch für Agentensysteme. Agentische Governance kann jedoch über diese etablierten Praktiken hinausgehen.

Anstatt nur Modelle vor der Bereitstellung zu testen, können Unternehmen simulierte Umgebungen erstellen, in denen KI-Agenten Entscheidungen ohne reale Konsequenzen treffen können, bevor sie vollständig bereitgestellt werden. KI-Sandboxing ermöglicht es Entwicklern, unbeabsichtigte ethische Dilemmata zu untersuchen, bevor sie Agenten echten Benutzern vorstellen. Ethische KI-Modelle können im Rahmen moralischer Stresstests getestet werden, wie z. B. simulierten Unfallszenarien beim autonomen Fahren oder ethischen Dilemmas bei der Einstellung von KI.

Die Agent-to-Agent-Überwachung ist eine weitere Möglichkeit, Probleme zu vermeiden, bevor sie außer Kontrolle geraten. Da Agenten-Ökosysteme so komplex sein können, müssen Agenten häufig miteinander zusammenarbeiten und verhandeln. Die Überwachung dieser Interaktionen und die Festlegung von Konfliktlösungsregeln für Agenten können dazu beitragen, dass sie harmonisch zusammenarbeiten können.

Funktionierende Agenten können auch mit „Governance-Agenten“ kombiniert werden, die andere Agenten überwachen und auswerten und mögliche Schäden verhindern. Zur Risikominderung müssen Agenten kontinuierlich überwacht werden, um Modellabweichungen zu erkennen. Stellen Sie sich einen Kundenservice-Mitarbeiter vor, der den ganzen Tag mit mürrischen Kunden zu tun hat und durch die Anpassung an solche Interaktionen eine schlecht gelaunte Persönlichkeit entwickelt. Stellen Sie sich nun einen Governance-Agenten vor, der sich wie ein Saalwächter verhält, diesen Agenten beiseite zieht und etwas in der Art kommuniziert: „Sie scheinen heute nicht Sie selbst zu sein.“ Agenten können auch so programmiert werden, dass sie für bestimmte Aktionen die Genehmigung von Menschen einholen.

Über diese Praktiken hinaus empfehlen viele Experten, dass Agenten über einen Notfallmechanismus verfügen, der eine sofortige Deaktivierung ermöglicht, insbesondere in Umgebungen mit hohem Risiko. Unternehmen können Eindämmungsverfahren einrichten, um sicherzustellen, dass eine fehlerhafte KI das Problem nicht eskalieren kann, bevor eingegriffen wird. Einige Unternehmen experimentieren mit Stresstest-Agenten mit gegnerischen Angriffen in Edge-Fällen und unter extremen oder unerwarteten Bedingungen, um Sicherheitslücken zu identifizieren.

Die Steuerung von KI-Agenten wird bald einfacher sein. Anbieter von Governance-Plattformen bieten robuste KI-Governance-Tools mit Dashboards, die Zugriff auf spezielle Metriken für Agentensysteme und Agenteninteraktionen bieten. Zum Beispiel arbeiten Softwareingenieure bei IBM derzeit daran, spezielle Metriken wie Kontextrelevanz, Treue und Antwortähnlichkeit in watsonx.gov zu integrieren. Die richtige Governance-Software hilft Stakeholdern dabei, den Überblick über den gesamten Lebenszyklus ihrer Agenten zu behalten und so das Beste aus der agentischen KI herauszuholen.

Da agentische KI-Systeme immer autonomer werden, wird es zunehmend schwieriger, ihren sicheren, ethischen und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Unternehmen müssen skalierbare Governance-Modelle einführen, strenge Cybersicherheits- und Risikomanagementprotokolle durchsetzen und eine Überwachung durch Menschen integrieren. Wenn Unternehmen gelernt haben, agentische Systeme sicher zu skalieren, werden sie in der Lage sein, nahezu unbegrenzte Werte zu erzielen.