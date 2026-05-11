Die Leistungsfähigkeit und Verbreitung von KI-Agenten-Softwaresystemen, die große Sprachmodelle (LLMs) als Entscheidungsmotor für die autonome Planung und Ausführung von Aufgaben verwenden, die zum Erreichen eines vorgegebenen Ziels erforderlich sind, hat eine rasche Umgestaltung der Workflows in Unternehmen ausgelöst. Die Geschwindigkeit dieser Transformation hat die Fähigkeit vieler Unternehmen, traditionelle IT-Strukturen an die einzigartigen Anforderungen der agentischen KI-Integration anzupassen, übertroffen, was zu einem fragmentierten Ökosystem geführt hat. Der ADLC führt gemeinsame Spezifikationen und gemeinsame Verfahren ein, um zuverlässige, agentische Systeme für verschiedene Tools, Plattformen, Anbieter und Unternehmensumgebungen zu ermöglichen.

Viele der heutigen Standard-IT-Prozesse entwickelten sich im Kontext der traditionellen Softwareentwicklung und sind auf die Annahmen statischer, deterministischer Systeme zugeschnitten. Solche Prozesse sind oft ungeeignet für die dynamische, probabilistische Natur der LLMs, die das Verhalten der Agenten steuern: Sie werden als „KI-Agenten“ bezeichnet, weil sie buchstäblich die Handlungsfähigkeit besitzen, selbst zu bestimmen, wie Aufgaben ausgeführt werden. Gemeinsame Normen und Spezifikationen, die diesem Wandel Rechnung tragen, können die damit verbundenen Risiken erheblich verringern und die Einführung verantwortungsvoller agentischer KI beschleunigen.

Damit agentische KI nachhaltig und effektiv skalieren kann, müssen sich KI-Agenten vorhersagbar in verschiedene Modelle, Plattformen, Anbieter und Branchenökosysteme integrieren lassen. Aktuell verfügt nahezu jede Plattform zum Erstellen von KI-Agenten über ein eigenes Format für die Agentendefinition, das Tool- und Funktionsaufrufschema , das Speicher- und Zustandsverwaltungsmodell, die Testsuite, die Bereitstellungsprotokolle und das Versionierungssystem. Diese Fragmentierung behindert die Interoperabilität, erhöht die Wechselkosten und führt zu einer starken Abhängigkeit von einzelnen Anbietern. Jüngste Forschungsergebnisse zeigen, dass dies – gleich nach der Sicherheit – die größte Sorge von Führungskräften aus Wirtschaft und Technik ist, die sich im Ökosystem der KI-Agentenanbieter bewegen.1 Operativ gesehen verringert diese Fragmentierung auch das Potenzial für übertragbare Kompetenzen und Workflows.

Während standardisierte Normen und Praktiken diese Ineffizienzen abmildern können, ist es für Unternehmen wichtig, strukturelle Protokolle einzuführen und durchzusetzen, die mit und nicht gegen die etablierten Tendenzen und Präferenzen der Entwickler arbeiten. Das ADLC hat sich daher zum Ziel gesetzt, neue Entwicklerpraktiken in erstklassige Agentenerfahrung umzusetzen.

Das ADLC integriert die Kernprinzipien von DevSecOps, um die Entwicklung von KI-Agenten auf eine Reihe miteinander verbundener und weitgehend voneinander abhängiger Phasen abzubilden. Der Zweck und die Praktiken jeder Phase sowie ihre Beziehungen zueinander werden später in diesem Artikel untersucht. Alle Details, Vorschläge und Spezifikationen finden Sie im offiziellen IBM Leitfaden zum ADLC.