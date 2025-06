Observability vs. Überwachung: Was ist der Unterschied?

Die Überwachung verfolgt die Leistung eines Systems im Laufe der Zeit und nutzt KPIs, um Leistungsprobleme zu erkennen und IT-Teams in Echtzeit auf Datenabweichungen aufmerksam zu machen. Es konzentriert sich in erster Linie auf die Suche nach Systemproblemen und die Benachrichtigung der Beteiligten über anomale Systemereignisse. Daher eignet sich die Überwachung am besten für statische, gut verstandene Netzwerke mit vorhersehbaren Workloads.

Observability verwendet Telemetriedaten — einschließlich Verteilte Verfolgung - Funktionen — von jedem Gerät und jeder Komponente im Netzwerk, um ein klareres, vollständigeres Bild der gesamten Netzwerkleistung zu erstellen. Observability-Tools können Ursachenanalysen in Echtzeit in komplexen, dynamischen IT-Umgebungen durchführen. Sie identifizieren langsame oder defekte Netzwerkkomponenten und liefern Warnungen für präventive Korrekturen. So wissen die Teams, was sie überwachen müssen und wie sie Probleme proaktiv angehen können.