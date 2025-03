Was sind KI-Halluzinationen?

KI-Halluzinationen können sich erheblich auf reale Anwendungen auswirken. So könnte beispielsweise ein KI-Modell im Gesundheitswesen eine gutartige Hautveränderung fälschlicherweise als bösartig identifizieren, was zu unnötigen medizinischen Eingriffen führen würde. Probleme mit KI-Halluzinationen können zudem zur Verbreitung von Fehlinformationen beitragen. Wenn beispielsweise halluzinierende Nachrichtenbots auf Anfragen zu einem sich entwickelnden Notfall mit Informationen antworten, die nicht auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft wurden, können sich schnell Falschmeldungen verbreiten, die die Bemühungen zur Schadensbegrenzung untergraben. Eine bedeutende Ursache für Halluzinationen in Algorithmen des maschinellen Lernens ist die Verzerrung der Eingaben. Wenn ein KI-Modell auf einem Datensatz trainiert wird, der verzerrte oder nicht repräsentative Daten enthält, kann es Muster oder Merkmale halluzinieren, die diese Verzerrungen widerspiegeln.

KI-Modelle können auch anfällig für feindliche Angriffe sein, bei denen Kriminelle die Ausgabe eines KI-Modells manipulieren, indem sie die Eingabedaten subtil verändern. Bei Bilderkennungsaufgaben könnte ein gegnerischer Angriff beispielsweise darin bestehen, einem Bild eine kleine Menge speziell erzeugter Rauschstörungen hinzuzufügen, wodurch die KI das Bild falsch klassifiziert. Dies kann zu einem erheblichen Sicherheitsproblem werden, insbesondere in sensiblen Bereichen wie der Cybersicherheit und der Technologie für autonome Fahrzeuge. KI-Forscher entwickeln kontinuierlich Schutzmaßnahmen, um KI-Tools vor Angriffen zu schützen. Techniken wie das „Adversarial Training“, bei dem das Modell anhand einer Mischung aus normalen und manipulierten Beispielen trainiert wird, tragen zur Verbesserung der Sicherheit bei. Bis dahin ist jedoch Wachsamkeit in den Trainings- und Faktenprüfungsphasen gefragt.