Lernen Sie von Pionieren der KI-Governance

Es gibt mehr und mehr Vorschriften wie das EU-KI-Gesetz, die eine Priorisierung der Datensicherheit, der Datenherkunft und der Genauigkeit des KI-Modells erfordern. Verantwortungsvolle KI ist ein zentraler Bestandteil der Kultur und der Werte von IBM. Dies hat zur Schaffung unseres AI Ethics Board, des Office of Privacy and Responsible Technology sowie der AI Alliance geführt. Tauchen Sie ein in die verantwortungsvolle KI