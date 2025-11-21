Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

Einführung von FedRAMP-autorisierten watsonx-Diensten auf AWS GovCloud

IBM stellt neue, nach dem Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) autorisierte Angebote auf AWS GovCloud vor und bietet sichere, konforme und einsatzbereite Funktionen, um Behörden bei der Skalierung ihrer KI- und Dateninitiativen zu unterstützen.

Veröffentlicht 21. November 2025
IBM unterstützt seit langem unsere Kunden im öffentlichen Sektor in den USA, und diese Ankündigung zeigt unser kontinuierliches Engagement. Wir sind auf dem Weg, die FedRAMP Moderate-Autorisierung zu erhalten, um Behörden modernisierte Daten- und KI-Lösungen zur Verfügung zu stellen, ohne Abstriche bei Sicherheit und Compliance machen zu müssen.

6 neue Angebote auf AWS GovCloud

Ab heute kündigen wir folgende watsonx-Angebote als cloudnativ SaaS auf AWS GovCloud an:

1. watsonx.ai:

Ein kollaboratives Entwicklungsstudio für Unternehmensklasse KI- und ML-Anwendungen, das Entwicklern dabei hilft, maßgeschneiderte KI- und ML-Lösungen für ihre Anwendungsfälle zu erstellen. Weitere Informationen hier.

2. watsonx.data:

Ein hybrider und verwalteter Datenspeicher, der auf einer offenen Data-Lakehouse-Architektur basiert. Watsonx.data ist ein unternehmensbereiter Datenspeicher, der Hybrid-Cloud-Analyse-Workloads wie Data Engineering, Data Science und Business Intelligence durch Open-Source-Komponenten mit integrierter IBM Innovation ermöglicht. Weitere Informationen hier.

3. watsonx.governance:

Unsere Unternehmensklasse-Lösung für KI-Governance über den gesamten KI-Lebenszyklus. watsonx.governance bietet Funktionen wie Agentenbewertung und -überwachung, Risikomanagement und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, um ein resilientes KI-Ökosystem auf Produktionsniveau zu gewährleisten, das betriebliche und regulatorische Risiken reduziert und gleichzeitig die Bereitstellung und unternehmensweite Einführung in großem Maßstab beschleunigt. Weitere Informationen hier.

4. watsonx Orchestrate:

Eine Low-Code-KI-Orchestrierungsplattform, die es Bundesbehörden ermöglicht, intelligente Agenten zu erstellen, bereitstellen und zu verwalten, die die Arbeit in verschiedenen Systemen automatisieren. Mit vorkonfigurierten Agenten, dialogorientierter KI und Multi-Agenten-Orchestrierung können Behörden den manuellen Aufwand reduzieren, die Entscheidungsfindung beschleunigen und die Serviceleistung verbessern – und das alles bei Einhaltung der bundesstaatlichen Compliance-Standards. Weitere Informationen hier.

5. watsonx.data intelligence:

Entdeckt, kuratiert und verwaltet Assets, wandelt Rohinformationen in aussagekräftige Erkenntnisse um, unter anderem durch Funktionen wie Echtzeit-Datenüberwachung, KI-gestützte Datenqualitätsprüfungen sowie durchgängige Data Governance und Datenproduktmanagement. Weitere Informationen hier.

6. watsonx.data integration (beginnend mit IBM DataStage):

Eine einheitliche Steuerungsebene für moderne Datenbewegungen, um vertrauenswürdige Daten zu verbinden, umzuwandeln und bereitzustellen, wo immer sie sich befinden. Beginnen Sie mit ETL- und ELT-Pipelines für die Batch-Integration und erweitern Sie sie dann je nach Bedarf um Streaming, Replikation und unstrukturierte Daten, alles unterstützt durch integrierte Observability. Weitere Informationen hier.

Durch die Bereitstellung dieser Lösungen ausschließlich in AWS GovCloud hat IBM eine bewusste und strategische Entscheidung getroffen, um die Hosting-Standards der Bundesbehörden zu erfüllen und sicherzustellen, dass die Behörden vertrauenswürdige, konforme Tools einsetzen können.

Modernisieren Sie Ihre Bundesbehörde mit IBM

Mit diesen neuen FedRAMP-autorisierten Diensten auf AWS GovCloud können Behörden schneller vorankommen und darauf vertrauen, dass ihre Bemühungen zur Modernisierung von KI und Daten den höchsten Sicherheitsstandards des Bundes entsprechen. IBM wird unser Portfolio der regulierten Branchen weiter ausbauen, um Bundesteams dabei zu helfen, missionsfähige KI mit Vertrauen, Governance und Skalierung aufzubauen.

Wenn Sie eine Bundesbehörde sind oder in einer stark regulierten Branche tätig sind und Ihre Daten- und KI-Funktionen modernisieren und beschleunigen möchten, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um herauszufinden, was watsonx Ihnen bieten kann.

Erforschen Sie das KI-Produktportfolio von IBM watsonx

Erfahren Sie mehr über watsonx.governance as a Service auf AWS

Ritika Gunnar

General Manager, Data and AI

IBM