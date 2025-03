Was ist KI-Ethik?

Die Veröffentlichung von ChatGPT im Jahr 2022 markierte einen echten Wendepunkt für künstliche Intelligenz. Die Fähigkeiten des Chatbots von OpenAI – vom Schreiben von rechtlichen Unterlagen bis hin zum Debuggen von Code – eröffneten eine neue Konstellation von Möglichkeiten dafür, was KI leisten kann und wie sie in fast allen Branchen eingesetzt werden kann.

ChatGPT und ähnliche Tools basieren auf Foundation Models, KI-Modellen, die an eine Vielzahl nachgelagerter Aufgaben angepasst werden können. Foundation Models sind in der Regel groß angelegte generative Modelle, die aus ungekennzeichneten Daten trainiert werden. Dadurch können Foundation Models das Gelernte schnell in einem anderen Kontext anwenden, wodurch sie äußerst anpassungsfähig sind und eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben ausführen können. Es gibt jedoch viele potenzielle Probleme und ethische Bedenken im Zusammenhang mit Foundation Models, die in der Technologiebranche allgemein anerkannt sind, wie z. B. Verzerrung, Generierung falscher Inhalte, mangelnde Erklärbarkeit, Missbrauch und gesellschaftliche Auswirkungen. Viele dieser Probleme sind für KI im Allgemeinen relevant, gewinnen jedoch angesichts der Leistungsfähigkeit und Verfügbarkeit von Foundation Models an neuer Dringlichkeit.