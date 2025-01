Was ist Big Data?

Traditionelle Daten und Big Data unterscheiden sich hauptsächlich in den Arten der Daten, der Menge der verarbeiteten Daten und den Tools, die für ihre Analyse benötigt werden.

Herkömmliche Daten bestehen hauptsächlich aus strukturierten Daten, die in relationalen Datenbanken gespeichert sind. Diese Datenbanken organisieren Daten in klar definierten Tabellen, sodass sie sich mit Standardtools wie SQL leicht abfragen lassen. Die traditionelle Datenanalyse umfasst in der Regel statistische Methoden und eignet sich gut für Datensätze mit vorhersehbaren Formaten und relativ kleinen Größen.

Big Data hingegen umfasst riesige Datensätze in verschiedenen Formaten, einschließlich strukturierter, halbstrukturierter und unstrukturierter Daten. Diese Komplexität erfordert fortgeschrittene analytische Ansätze – wie maschinelles Lernen, Data Mining und Datenvisualisierung –, um aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen. Die schiere Menge an Big Data erfordert auch verteilte Verarbeitungssysteme, um die Daten auch in großem Umfang effizient zu verarbeiten.