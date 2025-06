Was ist ein Data Lakehouse?

Ein Data Warehouse sammelt Rohdaten aus mehreren Quellen in einem zentralen Repository und organisiert sie in einer relationalen Datenbankinfrastruktur. Dieses Datenverwaltungssystem unterstützt in erster Linie Datenanalyse- und Business-Intelligence-Anwendungen, wie z. B. die Berichterstellung in Unternehmen.

Das System verwendet für das Extrahieren, Konvertieren und Laden der Daten am Ziel ETL-Prozesse. Allerdings ist diese Methode durch ihre Ineffizienz und ihre Kosten begrenzt, insbesondere wenn die Anzahl der Datenquellen und die Datenmenge zunehmen.

Während Data Warehouses in der Vergangenheit vor Ort auf Mainframes gehostet wurden, werden heute viele Data Warehouses in der Cloud gehostet und als Cloud-Service bereitgestellt.