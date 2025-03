Was ist Apache Parquet?

Beim Schreiben von Daten in eine Parquet-Datei werden die Daten zunächst in Zeilengruppen unterteilt. Jede Zeilengruppe stellt eine unabhängige Einheit des Datensatzes dar, was eine parallele Verarbeitung und eine effiziente Speicherverwaltung für umfangreiche Vorgänge ermöglicht. Diese Partitionierungsstrategie bildet die Grundlage für den leistungsstarken Datenzugriff von Parquet.