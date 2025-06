Was ist ETL (Extrahieren, Transformieren, Laden)?

Der offensichtlichste Unterschied zwischen ETL und ELT – extrahieren, laden, transformieren – liegt in der in der Reihenfolge der Vorgänge. ELT kopiert oder exportiert die Daten von den Quellspeichern, aber anstatt sie zur Transformation in einen Staging-Bereich zu laden, lädt es die Rohdaten direkt in den Zieldatenspeicher, um sie nach Bedarf zu transformieren.

Beide Verfahren nutzen eine Vielzahl von Datenspeichern, wie Datenbanken, Data Warehouses und Data Lakes, und jedes Verfahren hat seine Vor- und Nachteile. ELT ist nützlich für die Aufnahme großer, unstrukturierter Datensätze, da das Laden direkt aus der Quelle erfolgen kann. ELT ist ideal für die Verwaltung von Big Data, da die Extraktion und Speicherung von Daten im Vorfeld nicht viel Planung erfordert.

Der ETL-Prozess erfordert zu Beginn mehr Definitionsaufwand. Es müssen spezifische Datenpunkte für die Extraktion identifiziert werden, zusammen mit potenziellen „Schlüsseln“ für die Integration über verteilte Quellsysteme hinweg. Die Quelle der Eingabedaten wird häufig mithilfe von Metadaten nachverfolgt. Auch nach Abschluss dieser Arbeit müssen die Business Rules für Datenkonvertierungen erstellt werden. Diese Arbeit hängt in der Regel von den Datenanforderungen für eine bestimmte Art der Datenanalyse ab, die den Grad der Verdichtung der Daten bestimmen.

Während ELT-Pipelines mit der Einführung von Cloud-Datenbanken immer beliebter geworden sind, ist die ELT-Technologie immer noch ein Entwicklungsprozess. Und das wiederum bedeutet, dass sich Best Practices noch in der Entwicklung befinden.