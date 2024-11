Der Umgang mit den Erwartungen an die Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz (KI), ohne die Vermehrung und Unzugänglichkeit von Daten zu berücksichtigen, ist die größte Herausforderung für die Datenverwaltung. Datenteams kämpfen mit isolierten Daten, der Datenverarbeitung in Echtzeit und Problemen mit der Datenqualität. Auftragsfehler und Leistungsengpässe tragen zu steigenden Kosten für die Datenintegration bei. Integrationstools für einen bestimmten Verwendungszweck schränken Ihre Fähigkeit ein, Datenpipelines zu entwerfen und zu betreiben, die die Service Level Agreements (SLAs) in Bezug auf Leistung, Kosten, Latenz, Verfügbarkeit und Qualität erfüllen.

Die Datenintegration bietet einen modularen Ansatz für die Datenintegration und -verwaltung, der es Ihnen ermöglicht, über eine einfache grafische Benutzeroberfläche (GUI) gut durchdachte Extraktions-, Transformations-, Lade- (ETL-) oder Extraktions-, Lade-, Transformations- (ELT-) Datenpipelines zu erstellen, die jeweils auf spezielle Anwendungsfälle zugeschnitten sind. Sie unterstützt die Datenverarbeitung in Batches oder in Echtzeit, egal ob in der Cloud oder lokal. Dank der kontinuierlichen Daten-Observability-Funktion können Sie Datenüberwachung, Warnmeldungen und Qualitätsprobleme proaktiv von einer einzigen Plattform aus verwalten.

Die Datenintegration dient der Erstellung, Verwaltung und Überwachung von Datenpipelines und trägt so dazu bei, dass vertrauenswürdige und konsistente Daten im großen Maßstab und schnell zugänglich sind.