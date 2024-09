Steve Gotlieb Gotlieb ist Senior Manager for Data Engineering and Visualization bei Autodesk, einem multinationalen Softwareunternehmen, das Softwareprodukte für verschiedene Branchen anbietet. Er leitet das globale Team für Data Engineering und Plattformen in Nordamerika und Singapur. Sein Team konzentriert sich auf die Entwicklung wiederverwendbarer Komponenten, die zu einer robusten und zuverlässigen Datenplattform beitragen, mit der sich datengestützte Lösungen umsetzen lassen.

Unter seiner Führung begann Gotlieb, sich für die Datenqualität als Kernkomponente der Plattform einzusetzen, um Konzepte für Datennetze zu unterstützen, die einen „Bring-your-own-data“-Ansatz fördern und unternehmensweit eine reibungslose Datenintegration und Datennutzung ermöglichen.

Eine große Herausforderung, mit der Gotliebs Team und andere Daten-Engineering-Teams bei Autodesk immer wieder konfrontiert waren: Sie erfuhren oft als Letzte, wenn Datenprobleme auftraten. Gotliebs Team war gezwungen, Probleme reaktiv zu lösen, unabhängig davon, ob Daten fehlten, nicht aktuell waren oder falsche Daten mit Nullwerten enthielten.

Es konnte vorkommen, dass ein Datenproblem erst nach einem Monat oder später erkannt wurde, wodurch dem Unternehmen wertvolle Zeit und Ressourcen verloren gingen.

„Zuvor hatten wir ein maßgeschneidertes Datenqualitätsmanagement (DQM), aber es handelte sich um eine passive und nicht erweiterbare Lösung“, sagt Steve Gotlieb. „Das DQM-System stützte sich auf die Ausführung von Abfragen zur Überwachung der Laufanzahl, konnte Datenqualitätsprobleme jedoch nicht proaktiv erkennen. Benachrichtigungen über Datenprobleme waren inkonsistent und verzögert und kamen oft per E-Mail oder Slack-Nachricht und ohne klare Zuständigkeit an.“