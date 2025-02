Was ist ein Algorithmus für maschinelles Lernen?

In einem Artikel der UC Berkeley wird das Lernsystem eines Algorithmus für maschinelles Lernen in drei Hauptteile unterteilt.5

Ein Entscheidungsprozess: Im Allgemeinen werden Algorithmen des maschinellen Lernens verwendet, um eine Vorhersage oder Klassifizierung zu treffen. Basierend auf einigen Eingabedaten, die gekennzeichnet oder nicht gekennzeichnet werden können, erzeugt Ihr Algorithmus eine Schätzung über ein Muster in den Daten.



Fehlerfunktion: Bei einer Fehlerfunktion wird die Vorhersage des Modells ausgewertet. Wenn es bekannte Beispiele gibt, kann eine Fehlerfunktion einen Vergleich durchführen, um die Genauigkeit des Modells zu beurteilen.



3. Ein Modelloptimierungsprozess: Wenn das Modell besser an die Datenpunkte im Trainingssatz angepasst werden kann, werden die Gewichtungen angepasst, um die Abweichung zwischen dem bekannten Beispiel und der Modellschätzung zu reduzieren. Der Algorithmus wiederholt diesen Prozess zur „Bewertung und Optimierung“ und aktualisiert die Gewichtungen selbstständig, bis eine bestimmte Genauigkeitsschwelle erreicht ist.

Insbesondere beim überwachten Lernen wird ein Trainingssatz verwendet, um Modelle so zu trainieren, dass sie die gewünschte Ausgabe erzielen. Dieser Trainings-Datensatz enthält Eingaben und korrekte Ausgaben, mit denen das Modell im Laufe der Zeit lernen kann. Der Algorithmus misst seine Genauigkeit durch die Verlustfunktion und passt sich so lange an, bis ein Fehler ausreichend minimiert wurde.