Graph Neural Networks(GNNs) sind eine tiefe neuronale Netzwerkarchitektur, die sowohl in praktischen Anwendungen als auch in der hochmodernen Forschung zum maschinellen Lernen beliebt ist. Sie verwenden ein neuronales Netzmodell, um Daten über Entitäten und deren Beziehungen darzustellen. Sie sind nützlich für das Data Mining in der Praxis, das Verständnis sozialer Netzwerke, Wissensdiagramme, Empfehlungssysteme und Bioinformatik.

Die Entwicklung von GNNs wurde von Deep-Learning-Algorithmen wie Convolutional Neural Networks (CNNs) und Recurrent Neural Networks (RNNs) inspiriert, aber sie weisen mehrere wesentliche Unterschiede auf. CNN sind für Daten konzipiert, die eine gitterähnliche Struktur wie die Pixel eines Bildes haben. Jedes Pixel kann mit höchstens acht anderen Pixeln verbunden sein. Im Gegensatz dazu sind RNN auf Sequenzstrukturen zugeschnitten, bei denen jedes Element höchstens mit zwei anderen Elementen verbunden werden kann, wie eine Wortfolge in einem Text. In graphstrukturierten Daten kann jedoch jedes Element eine oder mehrere Verbindungen haben und es kann sein, dass die Anzahl der Verbindungen für ein bestimmtes Element nicht konsistent ist.

Graph Neural Networks sind eine Implementierung des geometrischen Deep Learning1, das in vier grundlegende Kategorien eingeteilt wird:

Graphbasiertes Lernen, das aus graphenähnlichen Daten lernt.

Rasterbasiertes Lernen, das datenähnliche Bilder und andere Datentypen kennenlernt, die durch Raster beschrieben werden können.

Gruppenbasiertes Lernen, bei dem gelernt wird, wie Informationen mit einer übergeordneten Gruppe in Beziehung stehen. Dies ist besonders effektiv, wenn Daten von einer Gruppe wie einer Kugel erfasst werden, z. B. geologische Daten aus verschiedenen Quellen auf der ganzen Welt.

Mesh-basiertes Lernen, bei dem gelernt wird, wie Informationen über ein unregelmäßiges Netz verteilt sind, beispielsweise durch die Analyse und Vorhersage von Elementen eines 3D-Modells eines Objekts.

GNNs sind ein Bereich der aktiven Forschung im Bereich künstlicher Intelligenz, werden aber von Bibliotheken und Toolkits, die in Python und Frameworks wie TensorFlow und PyTorch erstellt wurden, gut unterstützt.