Was ist ein Wissensgraph?

In Zusammenhang mit Wissensgraphen werden auch häufig Ontologien angeführt, aber auch hier gibt es keine klare Abgrenzung zu Wissensgraphen. Letztlich dienen Ontologien dazu, eine formale Repräsentation der Entitäten im Graphen zu erstellen. Sie basieren normalerweise auf einer Taxonomie. Aber da sie mehrere Taxonomien enthalten können, behält sie ihre eigene separate Definition bei. Da Wissensgraphen und Ontologien auf ähnliche Weise dargestellt werden (d. h. durch Knoten und Edges) und auf den Resource Description Framework (RDF) Triples basieren, visualisieren sie in der Regel ähnlich.

Ein Beispiel für eine Ontologie wäre, wenn wir einen bestimmten Ort wie Madison Square Garden untersuchen. Eine Ontologie unterscheidet zwischen den Ereignissen an diesem Ort anhand einer Variablen, z. B. der Zeit. Eine Sportmannschaft wie die New York Rangers hat eine Reihe von Spielen innerhalb einer Saison, die in dieser Arena ausgetragen werden. Es sind alles Eishockeyspiele, und sie finden alle am selben Ort statt. Die einzelnen Veranstaltungen unterscheiden sich jedoch durch ihr Datum und ihre Uhrzeit.

Die Web Ontology Language (OWL) beispielsweise ist eine allgemein anerkannte Ontologie, die vom World Wide Web Consortium (W3C) unterstützt wird, einer internationalen Gemeinschaft, die sich für offene Standards einsetzt, um die Langlebigkeit des Internets zu gewährleisten. Letztlich wird diese Wissensorganisation durch eine technologische Infrastruktur wie Datenbanken, APIs und Algorithmen des maschinellen Lernens unterstützt, die Menschen und Diensten helfen, effizienter auf Informationen zuzugreifen und sie zu verarbeiten.