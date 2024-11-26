Was ist maschinelle Übersetzung?

Maschinelle Übersetzungstools sind mit vielen der gleichen Probleme konfrontiert wie menschliche Übersetzungen. Die Entwicklungen in der maschinellen Übersetzung beinhalten immer ausgefeiltere Methoden zur Lösung dieser Probleme. Ein Überblick über einige zentrale Probleme ist hilfreich, um den Kontext zu verstehen.

Ein Kernproblem ist die Mehrdeutigkeit von Wörtern. Ein klassisches Beispiel hierfür ist der Satz: Das Huhn ist bereit zum Verzehr. Hier könnte sich Huhn auf das lebende Tier oder sein gekochtes Fleisch beziehen. Dies ist ein Beispiel dafür, wie sich polyseme und synonyme Wörter auf die Übersetzung auswirken. Ein weiteres bemerkenswertes Beispiel für eine solche Mehrdeutigkeit sind idiomatische Ausdrücke. Der Ausdruck „um den heißen Brei herumreden“ hat beispielsweise nichts mit Brei zu tun. Pronomen können in vielen Sätzen mehrdeutig bleiben, insbesondere wenn sie isoliert betrachtet werden.2

Änderungen in den sprachlichen Regeln, wie Syntax und Grammatik, zwischen verschiedenen Sprachen wirken sich ebenfalls auf die Übersetzung aus. Beispielsweise können deutsche Verben häufig am Ende eines Satzes stehen, während sie im Englischen oft in der Mitte des Satzes erscheinen. Im Lateinischen hingegen ist die Wortstellung nicht von Bedeutung. Dies erklärt die Unterschiede in den Übersetzungsmethoden zwischen professionellen Übersetzern. In einigen Fällen erfolgt die Sprachübersetzung wortwörtlich, während andere Ansätze darauf abzielen, den Sinn und die kulturelle Bedeutung des Textes durch freie Übersetzungen wiederzugeben.3

Poetische Texte stellen eine besondere Herausforderung für das Erstellen präziser Übersetzungen dar. Metrum, Reim und Alliteration sind alles Aspekte, die sich auf einzigartige Weise auf die Qualität der poetischen Übersetzung auswirken.4 Maschinelle Übersetzungsforschung konzentriert sich in der Regel auf Prosatext. In diesem Überblick werden einige der Problemstellungen vorgestellt, die beim menschlichen Übersetzungsprozess auftreten und die es auch in der maschinellen Übersetzungstechnologie gibt.