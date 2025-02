Da Bag-of-Words-Modelle nur die Häufigkeit von Wörtern in einem bestimmten Dokument quantifizieren, wird Bag of Words oft als einfache Modellierungstechnik beschrieben. Aber Bag of Words hilft bei vielen NLP-Aufgaben, vor allem bei der Klassifizierung von Dokumenten. In der Tat wird in der Literatur der Bag of Words oft neben statistischen Klassifikatoren wie Naïve Bayes diskutiert.3

Textklassifizierungsaufgaben interpretieren diese Wörter mit hoher Häufigkeit in einem Dokument als Darstellung der Hauptideen des Dokuments.4 Dies ist keine unvernünftige Annahme. Wenn beispielsweise einige der häufigsten Wörter in einem Dokument Präsident, Wähler und Wahl sind, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei dem Dokument um einen politischen Text handelt, bei dem es speziell um eine Präsidentschaftswahl geht. Die Textklassifizierung mit einem Bag of Words extrapoliert dann, dass Dokumente mit ähnlichem Inhalt einen ähnlichen Typ haben.