Was ist Multikollinearität?

Ausgewählte Datentypen können insbesondere zu Multikollinearität führen. Zeitreihendaten stehen dabei an erster Stelle. Wachstums- und Trendfaktoren, insbesondere in der Wirtschaft, bewegen sich im Laufe der Zeit oft in die gleiche Richtung, was leicht zu Multikollinearität führt. Darüber hinaus sind Beobachtungsstudien in den Sozialwissenschaften leicht anfällig für Multikollinearität, da viele sozioökonomische Variablen (z. B. Einkommen, Bildung, politische Zugehörigkeit usw.) häufig miteinander in Zusammenhang stehen und von den Forschern nicht kontrolliert werden können.9

Multikollinearität kann auch durch die Manipulation von Prädiktorvariablen entstehen. In einigen Fällen können die quadrierten oder verzögerten Werte unabhängiger Variablen als neue Modellprädiktoren verwendet werden. Natürlich werden diese neuen Prädiktoren eine hohe Korrelation mit den unabhängigen Variablen aufweisen, aus denen sie abgeleitet wurden.10 Dies ist eine strukturelle Multikollinearität.