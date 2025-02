Was ist ein autoregressives Modell?

Es handelt sich um eine einfache, aber leistungsstarke Technik für die Zeitreihenanalyse, die äußerst interpretierbare und effektive Vorhersagen liefert, wenn Ihre Daten Korrelationen über die Zeitschritte hinweg enthalten. Die Korrelation über Zeitschritte hinweg wird als Autokorrelation bezeichnet, da sie ein Maß dafür ist, wie stark ein Wert mit sich selbst korreliert. Ein rein linearer Prozess korreliert über die Zeitreihe hinweg perfekt mit sich selbst, sodass es möglich ist, den nächsten Wert mithilfe eines autoregressiven Prozesses exakt aus den vorherigen Werten vorherzusagen. Ein vollständig stochastischer Prozess wie weißes Rauschen weist keine Autokorrelation auf, da wir die aktuellen oder zukünftigen Werte nicht anhand der vergangenen Werte vorhersagen können.



Eine Zeitreihe ist eine Abfolge von Messungen derselben Variablen oder Gruppe von Variablen, die im Zeitverlauf durchgeführt werden. Die Messungen werden in der Regel in gleichmäßigen Abständen durchgeführt, z. B. stündlich, monatlich oder jährlich. Zum Beispiel könnten wir Werte haben, die die Anzahl der Fluggäste in einem Land messen, wobei die Messungen jeden Monat durchgeführt werden. In diesem Fall steht y für die gemessenen Passagierzahlen und unterstreicht die Existenz von Messwerten im Zeitverlauf. Der Wert von t wird als Index und nicht als das übliche i angewendet, um anzuzeigen, dass y t den Wert von y zu einem beliebigen Zeitpunkt darstellt.