Eine Zeitreihe kann stationär oder nichtstationär sein. Eine stationäre Zeitreihe hat statistische Eigenschaften, die im Laufe der Zeit konstant sind. Das bedeutet, dass sich Statistiken wie der Mittelwert, die Varianz und die Autokorrelation nicht über die Daten hinweg verändern. Die meisten statistischen Prognosemethoden, einschließlich ARIMA, beruhen auf der Annahme, dass die Zeitreihe durch eine oder mehrere Transformationen annähernd stationär gemacht werden kann. Eine stationäre Serie ist vergleichsweise einfach vorherzusagen, da Sie einfach voraussagen können, dass die statistischen Eigenschaften in der Zukunft in etwa gleich sein werden wie in der Vergangenheit. Die Arbeit mit instationären Daten ist möglich, aber mit einem Ansatz wie ARIMA schwierig.

Eine weitere wichtige Eigenschaft von Zeitreihendaten ist, ob sie einen Trend in den Daten aufweisen. Zum Beispiel würden die Preise für Grundnahrungsmittel in einem Lebensmittelgeschäft der letzten 50 Jahre einen Trend aufweisen, da die Inflation diese Preise nach oben treibt. Die Vorhersage von Daten, die Trends enthalten, kann schwierig sein, weil der Trend die anderen Muster in den Daten verdeckt. Wenn die Daten eine stabile Trendlinie aufweisen, zu der sie immer wieder zurückkehren, kann es sich um einen stationären Trend handeln. In diesem Fall kann der Trend entfernt werden, indem einfach eine Trendlinie angepasst und der Trend von den Daten subtrahiert wird, bevor ein Modell daran angepasst wird. Wenn die Daten nicht trend-stationär sind, dann sind sie möglicherweise differenz-stationär. In diesem Fall kann der Trend durch Differenzierung entfernt werden. Die einfachste Art der Differenzierung ist, den vorherigen Wert von jedem Wert zu subtrahieren, um ein Maß dafür zu erhalten, wie viel Veränderung in den Zeitreihendaten vorhanden ist. Wenn also zum Beispiel Y t der Wert der Zeitreihe Y in der Periode t ist, dann ist die erste Differenz von Y in Periode t gleich Y t -Y t-1 .

Hier sehen wir ein Diagramm einer Zeitreihe, die nicht stationär ist. Es hat einen offensichtlichen Aufwärtstrend und zeigt Saisonalität.