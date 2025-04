Was sind synthetische Daten?

Obwohl synthetische Daten künstlich generiert werden, behalten sie die zugrunde liegenden statistischen Eigenschaften der ursprünglichen Daten bei, auf denen sie basieren. So können synthetische Datensätze reale Datensätze ergänzen oder sogar ersetzen.

Synthetische Daten können als Platzhalter für Testdaten dienen und werden in erster Linie zum Trainieren von ML-Modellen verwendet. Sie sind eine potenzielle Lösung für den ständig wachsenden Bedarf an hochwertigen, realen Trainingsdaten für KI-Modelle, die jedoch knapp sind. Synthetische Daten gewinnen auch in Sektoren wie Finanz- und Gesundheitswesen an Bedeutung, wo Daten nur begrenzt verfügbar, zeitaufwändig zu beschaffen oder aufgrund von Datenschutzbedenken und Sicherheitsanforderungen schwer zugänglich sind. Das Forschungsunternehmen Gartner prognostiziert, dass 75 % der Unternehmen bis 2026 generative KI einsetzen werden, um synthetische Kundendaten zu erstellen.1