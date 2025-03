Bei der Messung der Genauigkeit werden synthetische Daten mit den Originaldaten verglichen, wobei häufig statistische Methoden und Visualisierungen wie Histogramme verwendet werden. Auf diese Weise lässt sich feststellen, ob die generierten Datensätze die statistischen Eigenschaften realer Datensätze, wie Verteilung, Mittelwert, Median, Bereich und Varianz, beibehalten.

Die Bewertung der Ähnlichkeit von Korrelationen durch Korrelations- und Kontingenzkoeffizienten ist ebenfalls wichtig, um sicherzustellen, dass Abhängigkeiten und Beziehungen zwischen Datenpunkten erhalten bleiben und reale Muster genau wiedergeben. Neural Networks, generative Modelle und Sprachmodelle sind in der Regel in der Lage, Beziehungen in Tabellendaten und Zeitreihendaten zu erfassen.