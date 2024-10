Was sind synthetische Daten?

Die Verbreitung synthetischer Daten ist relativ neu und darf nicht mit Datenerweiterung oder Datenanonymisierung verwechselt werden. Sehen wir uns die Unterschiede zwischen diesen Begriffen genauer an.

Die Datenerweiterung ist eine Technik, bei der die Originaldaten mit einigen geringfügigen Änderungen verwendet und modifizierte Kopien erstellt werden. Der Zweck besteht darin, den Datensatz künstlich zu vergrößern. Eine häufige Anwendung ist die Bildvergrößerung mit Hilfe von Filtern, wie z. B. Weichzeichnen und Drehen, um neue Versionen von bestehenden Bildern oder Frames zu erstellen. Mit dieser Technik wird beispielsweise ein Bild aufgehellt oder gedreht, um ein neues Bild zu erstellen.

Bei der Datenanonymisierung handelt es sich um eine Technik, mit der Sie sensible Daten wie personenbezogene Daten oder vertrauliche Geschäftsdaten schützen und so das Risiko einer Gefährdung vertraulicher Daten vermeiden können. Sie wird in Richtlinienregeln definiert, die für ein Asset durchgesetzt werden. Je nach Methode der Datenanonymisierung werden Daten in der Asset-Vorschau redigiert, maskiert oder ersetzt.

Im Gegensatz zu den oben genannten Techniken verwenden synthetische Daten maschinelles Lernen, um völlig neue Daten künstlich zu generieren, anstatt die realen Daten zu ändern oder zu modifizieren.