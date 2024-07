Was ist die DSGVO?

Um Unternehmen dabei zu helfen, die Anforderungen der DSGVO zu erfüllen, verstärkt IBM sein kontinuierliches Engagement für „Data Privacy by Design“ (also in seine Produkte integrierten Datenschutz). IBM arbeitet daran, die Grundsätze des Datenschutzes noch tiefer in seine Geschäftsprozesse einzubetten. Diese Arbeit stärkt auch die bestehenden Sicherheitsvorkehrungen zur Begrenzung des Zugriffs auf personenbezogene Daten, einschließlich mobiler Anwendungen, die die Weitergabe personenbezogener Daten standardmäßig verhindern.

Daher sind viele IBM Cloud-Angebote und -Services nach dem European Union Cloud Code of Conduct (EU Cloud CoC) (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) zertifiziert. Die EU Cloud CoC-Anforderungen bieten Cloud-Service-Providern (CSPs) ein Framework, damit sie nachweisen können, dass sie in der Lage sind, die Vorgaben der DSGVO einzuhalten. Weitere Informationen zu den spezifischen IBM Cloud-Angeboten und -Services, die die EU Cloud CoC-Zertifizierung erhalten haben, finden Sie auf unserer EU Cloud CoC-Seite oder in unserer Verification of Declaration of Adherence (Link befindet sich außerhalb von ibm.com).

Weitere Informationen zur Sicherheit und zum Datenschutz von IBM finden Sie im IBM Trust Center.

Weitere Informationen zu den Datenschutzvertragsbedingungen von IBM finden Sie in den Bedingungen von IBM unter „Datenschutz“.

Bei Fragen zum Datenschutz können Sie sich direkt per E-Mail an das Datenschutzteam von IBM wenden: chiefprivacyoffice@ca.ibm.com.