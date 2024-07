Was sind Sicherheitskontrollen?

Sicherheitskontrollen sind Parameter, die zum Schutz verschiedener, für ein Unternehmen wichtiger Daten und Infrastrukturen implementiert werden. Jede Art von Sicherungsmaßnahme oder Gegenmaßnahme, um Sicherheitsrisiken für Sachbesitz, Informationen, Computersysteme oder sonstige Assets zu vermeiden, zu erkennen, zu begegnen oder zu minimieren, wird als Sicherheitskontrolle betrachtet.

Angesichts vermehrt auftretender Cyberattacken sind Datensicherheitskontrollen heute wichtiger denn je. Laut einer Studie der Clark School an der Universität von Maryland gibt es in den USA mittlerweile pro Jahr durchschnittlich alle 39 Sekunden einen Cybersicherheitsangriff mit Auswirkungen auf einen von drei Amerikanern, wobei 43 % dieser Angriffe kleine Unternehmen zum Ziel haben. Zwischen März 2021 und März 2022 beliefen sich die durchschnittlichen Kosten einer Datenschutzverletzung in den Vereinigten Staaten auf 9,44 Millionen US-Dollar.

Gleichzeitig werden Datenschutzvorschriften erweitert, sodass Unternehmen ihre Datenschutzrichtlinien verschärfen müssen, wenn sie möglichen Bußgeldern entgehen wollen. Die Europäische Union setzte im vergangenen Jahr ihre strikte Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) um. In den USA trat am 1. Januar 2020 der California Consumer Privacy Act in Kraft, wobei mehrere andere US-Bundesstaaten vergleichbare Maßnahmen verfolgen.

Diese Regelungen schließen üblicherweise empfindliche Strafen für Unternehmen ein, die die Anforderungen nicht erfüllen. Beispielsweise meldete Facebook vor kurzem, dass man eine Geldbuße von mehr als 3 Milliarden US-Dollar von der U.S. Federal Trade Commission erwarte, die dem Unternehmen aufgrund von Mängeln bei Datenschutzrichtlinien, die zu mehreren Datenschutzverletzungen führten, auferlegt wurde.