Was ist SIEM?

Die heutigen SIEM-Lösungen der nächsten Generation lassen sich in leistungsstarke SOAR-Systeme (SOAR Security Orchestration, Automation and Response) integrieren und sparen IT-Teams so Zeit und Ressourcen beim Sicherheitsmanagement.



Mithilfe von Deep Machine Learning, das sich automatisch an das Netzwerkverhalten anpasst, können diese Lösungen komplexe Bedrohungserkennungs- und Vorfallsreaktionsprotokolle in kürzerer Zeit bewältigen als physische Teams.