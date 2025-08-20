Was sind CIS-Benchmarks?

Das CIS (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist eine Non-Profit-Organisation, gegründet im Oktober 2000. Das CIS wird von einer weltweiten IT-Community mit dem gemeinsamen Ziel betrieben, Best-Practice-Lösungen für die Cyberverteidigung zu identifizieren, zu entwickeln, zu validieren, zu fördern und aufrechtzuerhalten. Im Laufe der Jahre hat das CIS mehrere kostenlose Tools und Lösungen für Unternehmen aller Größenordnungen entwickelt und vertrieben, um deren Bereitschaft für Cybersicherheit zu stärken.

Das CIS ist allgemein für die Veröffentlichung der CIS Controls (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) bekannt, ein umfassender Leitfaden mit 20 Schutz- und Gegenmaßnahmen für eine effektive Cyberabwehr. CIS Controls bietet eine nach Prioritäten geordnete Checkliste, die Unternehmen implementieren können, um die Angriffsfläche für Cyberangriffe erheblich zu verringern. Die CIS-Benchmarks beziehen sich auf diese Kontrollen, wenn sie Empfehlungen für besser gesicherte Systemkonfigurationen aussprechen.