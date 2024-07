Was ist das NIST Cybersecurity Framework?

Das National Institute of Standards and Technology (NIST) ist eine nicht-regulatorische Behörde, die Innovation durch die Förderung der Wissenschaft vom Messen sowie von Standards und Technologie vorantreibt. Das NIST Cybersecurity Framework (NIST CSF) besteht aus Standards, Richtlinien und Best Practices, die Unternehmen dabei helfen, ihr Management von Cybersicherheitsrisiken zu verbessern.

Das NIST CSF ist so flexibel konzipiert, dass es sich in die vorhandenen Sicherheitsprozesse eines jeden Unternehmens und jeder Branche integrieren lässt. Es bietet einen ausgezeichneten Ausgangspunkt für die Implementierung eines Ansatzes für das Risikomanagement für Informationssicherheit und Cybersicherheit in praktisch jedem beliebigen Unternehmen des privaten Sektors in den Vereinigten Staaten.