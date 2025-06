Was ist digitale Identität?

Digitale Identitäten spielen eine wichtige Rolle in den Systemen für Identity und Access Management (IAM), mit denen Unternehmen Cybersicherheitsmaßnahmen durchsetzen und den Benutzerzugriff auf Ressourcen kontrollieren.

Wenn ein neuer Benutzer Zugriff auf ein System benötigt – ein neuer Mitarbeiter in einem Unternehmensnetzwerk oder ein neuer Server in einem Rechenzentrum – muss der Benutzer eine eindeutige digitale Identität in diesem System einrichten. Das IAM-System verwendet dann diese eindeutigen digitalen IDs, um die Benutzeraktivität zu überwachen und maßgeschneiderte Berechtigungen anzuwenden.

Wenn ein Benutzer den Zugriff auf ein digitales Asset beantragt, muss er sich beim IAM-System authentifizieren. Die Authentifizierung erfordert die Übermittlung von Zugangsdaten wie Benutzername und Passwort, Geburtsdatum oder digitales Zertifikat, um zu beweisen, dass der Benutzer derjenige ist, für den er sich ausgibt. Für zusätzliche Sicherheit können einige IAM-Systeme die Multifaktor-Authentifizierung (MFA ) verwenden, bei der Benutzer mehr als einen Authentifizierungsfaktor angeben müssen, um ihre Identität nachzuweisen.

Wenn der Benutzer die Authentifizierung besteht, überprüft das IAM-System die mit seiner eindeutigen digitalen Identität verbundenen Berechtigungen und erteilt nur die genehmigten Berechtigungen. Auf diese Weise halten IAM-Systeme Hacker fern und tragen gleichzeitig dazu bei, dass jeder einzelne Benutzer genau die Berechtigungen hat, die er für seine Aufgaben benötigt.

In einem SSO-System (Single Sign On) kann ein Benutzer mit einer digitalen Identität auf mehrere Apps und Onlinedienste zugreifen. Das SSO-Portal authentifiziert den Benutzer und erstellt ein Zertifikat oder einen Token, der als Sicherheitsschlüssel für verschiedene miteinander verbundene Ressourcen dient.