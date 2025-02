Die Analyse ist der Punkt, an dem aus rohen Bedrohungsdaten echte Bedrohungsinformationen werden. In dieser Phase gewinnen Sicherheitsanalysten die Erkenntnisse, die sie benötigen, um die Anforderungen an die Informationsbeschaffung zu erfüllen und ihre nächsten Schritte zu planen.

Zum Beispiel könnten Sicherheitsanalysten feststellen, dass die mit einer neuen Ransomware-Variante in Verbindung gebrachte Bande andere Unternehmen in der Branche des Unternehmens ins Visier genommen hat. Diese Erkenntnis deutet darauf hin, dass diese Ransomware-Variante auch für das Unternehmen ein Problem darstellen könnte.

Mit diesen Informationen kann das Team Schwachstellen in der IT-Infrastruktur des Unternehmens identifizieren, die die Bande ausnutzen könnte, und die Sicherheitskontrollen ermitteln, mit denen diese Schwachstellen gemindert werden können.