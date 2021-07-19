Was ist Bedrohungsmanagement?

Das Bedrohungsmanagement ist ein Prozess, der von Cybersicherheitsexperten eingesetzt wird, um Cyberangriffe zu verhindern, Cyberbedrohungen zu erkennen und auf Sicherheitsvorfälle zu reagieren.
Die meisten Sicherheitsteams sind mit einer Informationsfragmentierung konfrontiert, die zu blinden Flecken bei den Sicherheitsabläufen führen kann. Und wo immer sie existieren, beeinträchtigen blinde Flecken die Fähigkeit eines Teams, Sicherheitsbedrohungen zu erkennen, sich dagegen zu schützen und umgehend darauf zu reagieren.
Zu den heutigen Gefahren zählen mutierende Software, Advanced Persistent Threats (APT), Insider-Bedrohungen und Schwachstellen im Zusammenhang mit cloudbasierten Computing-Services – mehr, als Antivirensoftware bewältigen kann. Da die Grenzen einer geschützten IT-Infrastruktur und der Mitarbeiter an entfernten Standorten immer weiter verschwinden, sind Unternehmen ständig mit neuen komplexen Risiken und Sicherheitsbedrohungen konfrontiert.
Vor dem Hintergrund dieser sich entwickelnden Bedrohungslandschaft und der Verlagerung in die Cloud gehen Sicherheitsexperten davon aus, dass es bereits zu Sicherheitsverstößen gekommen ist und auch wieder zu Sicherheitsverstößen kommen wird.
Ein durch Automatisierung verbessertes und auf KI basierendes Cyberbedrohungsmanagementsystem kann dabei helfen, die modernen hochentwickelten Angriffe von Cyberkriminellen abzuwehren. Es gibt Sicherheitsteams die Transparenz, die sie für ihren Erfolg benötigen. Die Vereinheitlichung von Sicherheitsdaten ermöglicht es Sicherheitsteams, gefährdete Daten und Schwachstellen in Netzwerken auf Tausenden von Endgeräten und zwischen Clouds zu identifizieren.
Bedrohungen aus dem Inneren eines Unternehmens sind im Bereich der Cybersicherheit besonders gefährlich. Und Angriffe von innen sind für Unternehmen teurer als externe Bedrohungen. Erfahren Sie, was Insider-Bedrohungen sind und wie Sie sie abwehren können.
Viele moderne Bedrohungsmanagementsysteme verwenden das Cybersicherheits-Framework des National Institute of Standards and Technology (NIST). NIST bietet umfassende Anleitungen zur Verbesserung der Informationssicherheit und des Cybersecurity-Risikomanagements für Unternehmen des privaten Sektors. Einer ihrer Leitfäden, das NIST Cybersecurity Framework (NIST CF), besteht aus Standards, Best Practices und fünf Kernfunktionen, nämlich Identifizierung, Schutz, Erkennung, Reaktion und Wiederherstellung.
Cybersicherheitsteams benötigen ein umfassendes Verständnis der wichtigsten Assets und Ressourcen des Unternehmens. Die Identifizierungsfunktion umfasst Kategorien wie Asset-Management, das Geschäftsumfeld, Governance, Risikobewertung, Risikomanagementstrategie und Risikomanagement in der Lieferkette.
Die Schutzfunktion umfasst einen Großteil der technischen und physischen Sicherheitskontrollen für die Entwicklung und Umsetzung geeigneter Schutzmaßnahmen und den Schutz kritischer Infrastrukturen. Diese Kategorien sind Identitätsmanagement und Zugriffskontrolle, Sensibilisierung und Schulung, Datensicherheit, Prozesse und Verfahren zum Informationsschutz, Wartung und Schutztechnologie.
Die Erkennungsfunktion implementiert Maßnahmen, die ein Unternehmen vor Cyberangriffen warnen. Zu den Erkennungskategorien gehören Anomalien und Ereignisse, kontinuierliche Sicherheitsüberwachung und Früherkennungsprozesse.
Die Antwortfunktion stellt eine geeignete Reaktion auf Cyberangriffe und andere Cybersicherheitsereignisse sicher. Zu den Kategorien gehören Antwortplanung, Kommunikation, Analyse, Minderung und Verbesserungen.
Recovery-Aktivitäten setzen Pläne für die Cyber-Resilienz um und tragen dazu bei, die Geschäftskontinuität im Falle eines Cyber-Angriffs, einer Sicherheitsverletzung oder eines anderen Cybersicherheitsvorfalls sicherzustellen. Die Wiederherstellungsfunktionen sind Verbesserungen der Wiederherstellungsplanung und der Kommunikation.
Die Unternehmen von heute installieren Security Operation Center (SOC), die mit moderner Technologie wie KI ausgestattet sind, um Bedrohungen effizient zu erkennen, zu verwalten und darauf zu reagieren. Durch die Implementierung von KI-gestützter Technologie und einer offenen, modularen Palette von Lösungen und Diensten zum Bedrohungsmanagement benötigen Unternehmen weniger Zeit und Ressourcen für die Integration und den Betrieb fragmentierter Tools und Datenquellen.
Die Technologie kann effiziente, vernetzte Datenaustausch-, Analyse- und Reaktionsverfahren einrichten, die Sicherheitsabläufe transformieren und verbessern. Anbieter können Lösungen für das Bedrohungsmanagement wie Software, Software-as-a-Service (SaaS) oder als Managed Services auf der Grundlage von Kundenanforderungen bereitstellen.
Lösungsanbieter können auch die Tools für alle Aspekte des Threat-Management-Lebenszyklus individuell entwickeln, erstellen, verwalten oder bereitstellen. Sie unterstützen die SOC-Teams mit denselben KI-gestützten Tools zur Erkennung und Untersuchung von Bedrohungen sowie mit Lösungen und Diensten für das Bedrohungsmanagement, um den größten Nutzen aus den vorhandenen Ressourcen und Investitionen zu ziehen.
