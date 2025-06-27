Was ist eine Identity Fabric?

Identity Fabrics ermöglichen es Unternehmen, die unterschiedlichen Identitätssysteme verschiedener Apps, Assets und Services zu integrieren. Das Unternehmen kann einheitliche Zugriffsrichtlinien durchsetzen, Benutzeraktivitäten überwachen, Sicherheitslücken beheben und konsistente Sicherheitskontrollen in allen Systemen implementieren.

Identity und Access Management (IAM)-Systeme sind wichtige Tools zur Identitätssicherheit. Sie tragen zum Schutz digitaler Identitäten bei, unterbinden unbefugte Aktivitäten und stellen sicher, dass die richtigen Personen aus den richtigen Gründen auf die richtigen Ressourcen zugreifen können.

Die meisten Unternehmen müssen jedoch mehrere IAM-Lösungen verwalten, die mit mehreren Benutzerverzeichnissen verbunden sind. Die meisten Unternehmen verwenden mindestens eine IAM-Lösung für interne Benutzer und eine separate CIAM (Customer Identity and Access Management)-Lösung für Kunden und andere externe Benutzer.

Aber viele Unternehmen arbeiten mit mehr als nur zwei Identitätssystemen. Jede Altlast-App, jeder Cloud-Provider und jedes lokale System verfügte möglicherweise über eine eigene IAM-Lösung und einen eigenen Verzeichnisdienst.

Diese Identitätssilos sorgen für eine uneinheitliche Benutzererfahrung, da jedes System möglicherweise separate Anmeldedaten, Berechtigungsstufen und Sicherheitsmaßnahmen erfordert.

Darüber hinaus bergen getrennte Identitätssysteme erhebliche Sicherheitsrisiken. Benutzeridentitäten sind ein Hauptziel für Cyberangriffe. Der X-Force Threat Intelligence Index berichtet, dass der Diebstahl von Anmeldedaten die häufigste Auswirkung ist, mit der Opfer von Sicherheitsverletzungen konfrontiert sind.

Ohne einen zentralisierten Ansatz kann es schwierig sein, strenge Cybersicherheitsmaßnahmen wie die passwortlose Authentifizierung mit FIDO-Passkeys, risikobasierte Authentifizierung (RBA) und Identitäts-Bedrohungsmanagement in Echtzeit umzusetzen. Einige IAM-Systeme unterstützen möglicherweise nicht einmal alle diese Maßnahmen.

Eine Identity-Fabric-Lösung bietet eine einheitliche Ebene für die Verwaltung und Sicherung digitaler Identitäten über Anwendungen, Assets und Cloud-Anbieter hinweg. Sie verschafft Unternehmen mehr Transparenz über Benutzerkonten und -aktivitäten und ermöglicht eine konsistentere Kontrolle über die Richtlinien und Prozesse, die Benutzer in allen Systemen, Anwendungen und Plattformen schützen.