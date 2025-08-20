Was bedeutet Multicloud?

Multicloud – die Nutzung von Cloud-Services von zwei oder mehr Anbietern – verleiht Unternehmen die Flexibilität, um die Leistung zu optimieren, die Kosten zu steuern und die Abhängigkeit von einem einzelnen Anbieter zu vermeiden.
Der Begriff „Multicloud“ bezeichnet die Verwendung von Cloud-Services von mehr als einem Cloudanbieter. In der einfachsten Form kann dies die Nutzung der SaaS-Angebote (Software as a Service) unterschiedlicher Cloudanbieter wie Salesforce und Workday sein. In Unternehmen bezieht sich „Multicloud“ jedoch in der Regel auf die Ausführung von Unternehmensanwendungen als Platform as a Service (PaaS) oder als Infrastructure as a Service (IaaS) von mehreren Cloud-Service-Providern wie Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, IBM Cloud und Microsoft Azure.

Eine Multicloud-Lösung ist eine Lösung für Cloud-Computing, die auf die Cloud-Infrastrukturen vieler verschiedener Cloud-Provider portiert werden kann. Multicloud-Lösungen basieren in der Regel auf quelloffener, cloudnativer Technologie, wie etwa Kubernetes, die von allen Anbietern öffentlicher Clouds unterstützt wird. Dazu gehören normalerweise auch Funktionen für das Management von Workloads in mehreren Clouds über eine zentrale Konsole (oder ein „einheitliches Fenster“). Viele der führenden Anbieter von Clouds sowie von Cloudlösungen (z. B. VMware) bieten Lösungen für Compute-Infrastrukturen, Entwicklung, Data-WarehousingCloudspeicherkünstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML)Disaster-Recovery/Business-Continuity und mehr an.
Bedeutung und Vorteile von Multicloud

Der größte Nutzen von Multicloud in einem Unternehmen ist das Durchbrechen der Abhängigkeit von einem einzelnen Cloud-Anbieter, die mit begrenzter Leistung, eingeschränkten Optionen oder unnötigen Kosten verbunden sein kann. Eine Multicloud-Strategie bietet Unternehmen die folgenden Vorteile:

  • Flexibilität bei der Auswahl von Cloud-Services von verschiedenen Cloud-Anbietern basierend auf der für das Unternehmen am besten geeigneten Kombination aus Preisstruktur, Leistung, Sicherheits- und Compliancevoraussetzungen sowie geografischem Standort

  • Fähigkeit zur raschen Übernahme der modernsten Technologien beliebiger Anbieter nach Bedarf oder im Zuge ihrer Entwicklung, anstatt die Kunden auf die Angebote oder die Funktionen eines einzelnen Anbieters zu einem bestimmten Zeitpunkt zu beschränken

  • Geringere Anfälligkeit für Betriebsunterbrechungen und ungeplante Ausfallzeiten (da sich ein Ausfall in einer Cloud nicht zwangsweise auf die Services in anderen Clouds auswirkt)

  • Geringere Anfälligkeit für Lizenzierungs-, Sicherheits- oder Kompatibilitätsprobleme und andere problematische Aspekte, die sich aus der so genannten Schatten-IT ergeben können, d. h. durch Benutzer, die sich eigenständig für Cloud-Services anmelden, die ein Unternehmen, das nur eine Cloud verwendet, möglicherweise nicht anbietet.
Multicloud-Management

Der Schlüssel zur Maximierung der Vorteile einer Multicloud-Architektur liegt in der zentralen Verwaltung von Anwendungen und Ressourcen in den verschiedenen Clouds, so als wären sie Teil einer einzigen Cloud. Zu den zahlreichen Herausforderungen, die das Multicloud-Management mit sich bringt, gehören die folgenden:

  • Plattformübergreifende Einhaltung konsistenter Richtlinien für Sicherheit in der Cloud und Compliance

  • Konsistente Bereitstellung von Anwendungen in verschiedenen Zielumgebungen (z. B. Entwicklung, Staging und Produktion) und auf verschiedenen Hosting-Plattformen

  • Föderierung und Darstellung von Ereignissen aus Protokollierungs- und Überwachungstools, um eine einheitliche Ansicht zu erhalten und konsistente Antworten zu konfigurieren

Unternehmen nutzen Tools für das Multicloud-Management (oder vorzugsweise eine Plattform für das Multicloud-Management), um ihre Multicloud-Bereitstellungen wie eine einzige Cloud-Umgebung zu überwachen und zu verwalten. Die besten Plattformen für das Multicloud-Management bieten in der Regel die folgenden Funktionen:

  • Einsicht in und Kontrolle über alle Cloud-Ressourcen, einschließlich IaaS-, PaaS- und SaaS-Angebote sowie zugehöriger Datenspeicher- und Netzressourcen für Bereitstellungen mit öffentlichen Clouds, privaten Clouds und Edge-Umgebungen.

  • Analyse- und/oder KI-Funktionen, einschließlich AIOps (Artificial Intelligence for Operations). AIOps nutzt KI und maschinelles Lernen (ML), um das „Rauschen“ der Daten nach Metriken (Telemetrie) zu durchkämmen, die Unternehmen zur Optimierung des Betriebs, zur Vorhersage von Verfügbarkeits- oder Leistungsproblemen und sogar zur Automatisierung von Korrekturmaßnahmen in der Multicloud-Infrastruktur nutzen können.
Multicloud, Hybrid Cloud und Hybrid-Multicloud

Hybrid Cloud bezeichnet die Verwendung von öffentlichen und privaten Cloudumgebungen mit Management-, Orchestrierungs- und Portierungsfunktionen, sodass beide Umgebungstypen vom betreffenden Unternehmen wie eine einzige, einheitliche und optimierte IT-Infrastruktur genutzt werden können.

Multicloud und Hybrid Cloud schließen sich gegenseitig nicht aus. Tatsächlich sind die meisten Hybrid Clouds in Unternehmen Hybrid-Multicloud-Umgebungen, d. h. sie beinhalten öffentliche und private Cloud-Services von mindestens zwei Cloud-Serviceanbietern.

Hybrid-Multicloud baut auf den Vorteilen des Multicloud-Konzepts durch folgendes auf:

  • Höhere Produktivität der Entwickler: Hybrid-Multicloud und die Entwicklungsmethoden von Agile und DevOps sowie cloudnative Anwendungstechnologien wie die Mikroservices-Architektur, Container und serverunabhängiges Computing ermöglichen und unterstützen sich wechselseitig.

  • Verbesserte Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Neben dem breit angelegten Zugang zu führenden Sicherheits- und Compliance-Technologien im Multicloud-Kontext bietet Hybrid-Multicloud die Flexibilität zum Bereitstellen und Skalieren sensibler Daten oder stark reglementierter Workloads mit besonders sicheren und konformen Methoden sowie den Komfort der durchgängigen Implementierung von Sicherheit und Compliance für alle Cloudservices, -anbieter und -umgebungen.

  • Mehr Effizienz und Kostenoptimierung: Neben der Flexibilität zur Auswahl des kostengünstigsten Cloud-Service ermöglicht Hybrid-Multicloud eine sehr differenzierte Steuerung der Bereitstellung und Skalierung von Workloads, durch die Unternehmen weitere Leistungssteigerungen und Kostensenkungen erzielen können (z. B. durch die Bereitstellung in räumlicher Nähe zum Benutzer, um die Latenzzeiten zu verkürzen). Hybrid Cloud unterstützt darüber hinaus die schnellere Modernisierung der Anwendungen in Unternehmen und die Verbindung von Cloud-Services mit Daten in Cloud- oder On-Premises-Infrastrukturen, die Wege für zusätzliche Wertschöpfung eröffnen.
Relevante Lösungen
Sie können kontinuierlich kritische Aktionen in Echtzeit – und ohne menschliches Eingreifen – automatisieren, die proaktiv die effizienteste Nutzung von Rechen-, Speicher- und Netzwerkressourcen für Ihre Anwendungen auf jeder Ebene der Anwendungsgruppe ermöglichen.

Entwickeln Sie Apps schneller und stellen Sie sie konsistent in On-Premises-, Edge-Computing- und Public-Cloud-Umgebungen beliebiger Anbieter bereit.

Sorgen Sie für eine schnelle und sichere Containerisierung und Bereitstellung von Unternehmensworkloads in Kubernetes-Clustern.Da IBM die OpenShift Container Platform (OCP) verwaltet, haben Sie mehr Zeit, sich auf Ihre Kernaufgaben zu konzentrieren.

Beschleunigen Sie Innovationen, senken Sie Betriebskosten und setzen Sie den IT-Betrieb (ITOps) mit einer AIOPs-Plattform um, die umgebungsübergreifend einen Einblick in Leistungsdaten und Abhängigkeiten ermöglicht.

Machen Sie den nächsten Schritt

