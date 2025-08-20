Was bedeutet Multicloud?

Der Begriff „Multicloud“ bezeichnet die Verwendung von Cloud-Services von mehr als einem Cloudanbieter. In der einfachsten Form kann dies die Nutzung der SaaS-Angebote (Software as a Service) unterschiedlicher Cloudanbieter wie Salesforce und Workday sein. In Unternehmen bezieht sich „Multicloud“ jedoch in der Regel auf die Ausführung von Unternehmensanwendungen als Platform as a Service (PaaS) oder als Infrastructure as a Service (IaaS) von mehreren Cloud-Service-Providern wie Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, IBM Cloud und Microsoft Azure.

Eine Multicloud-Lösung ist eine Lösung für Cloud-Computing, die auf die Cloud-Infrastrukturen vieler verschiedener Cloud-Provider portiert werden kann. Multicloud-Lösungen basieren in der Regel auf quelloffener, cloudnativer Technologie, wie etwa Kubernetes, die von allen Anbietern öffentlicher Clouds unterstützt wird. Dazu gehören normalerweise auch Funktionen für das Management von Workloads in mehreren Clouds über eine zentrale Konsole (oder ein „einheitliches Fenster“). Viele der führenden Anbieter von Clouds sowie von Cloudlösungen (z. B. VMware) bieten Lösungen für Compute-Infrastrukturen, Entwicklung, Data-Warehousing, Cloudspeicher, künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML), Disaster-Recovery/Business-Continuity und mehr an.