Was ist Schatten-IT?

Laut Cisco verwenden 80 Prozent der Mitarbeiter von Unternehmen Schatten-IT. Einzelne Mitarbeiter setzen Schatten-IT oft aus Gründen der Bequemlichkeit und Produktivität ein. Sie sind der Meinung, dass sie effizienter oder effektiver arbeiten können, wenn sie ihre persönlichen Geräte und ihre bevorzugte Software anstelle der vom Unternehmen genehmigten IT-Ressourcen verwenden.

Dies verstärkte sich noch mit der zunehmenden Konsumerisierung der IT und in jüngster Zeit auch mit der Zunahme der Telearbeit. Software-as-a-Service (SaaS) ermöglicht es jedem, der über eine Kreditkarte und ein Minimum an technischem Wissen verfügt, hochentwickelte IT-Systeme für die Zusammenarbeit, das Projektmanagement, die Erstellung von Inhalten und vieles mehr einzusetzen. Die BYOD-Richtlinien (Bring Your Own Device) von Unternehmen gestatten ihren Mitarbeitern, ihre eigenen Computer und Mobilgeräte in Unternehmensnetzen zu nutzen. Aber selbst wenn ein formelles BYOD-Programm im Unternehmen eingeführt wurde, haben IT-Teams oft keinen Überblick über die Software und Services, die Mitarbeiter auf ihrer BYOD-Hardware verwenden. Es kann daher schwierig sein, IT-Sicherheitsrichtlinien für die persönlichen Geräte der Mitarbeiter durchzusetzen.