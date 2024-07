Was ist Malware?

Mit einer als „Ködern“ bezeichneten Taktik platzieren Hacker infizierte USB-Laufwerke mit Aufmerksamkeit erregenden Aufklebern an öffentlichen Orten wie Coworking-Spaces oder Cafés. So wird die Neugier ahnungsloser Benutzer geweckt und diese schließen die Laufwerke möglicherweise an ihre Geräte an, um zu sehen, was sie enthalten. So kann die Malware ihr System infizieren. Eine aktuelle Studie hat ergeben, dass bei 37 % aller bekannten Cyberbedrohungen Wechseldatenträger im Spiel sind (Link befindet sich außerhalb von ibm.com).