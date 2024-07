Heutzutage werden Unternehmen von hochentwickelten Bedrohungen (auch Advanced Persistent Threats genannt) regelrecht überrollt. Diese Bedrohungen sind in der Lage, Endpunkt-Präventionsmaßnahmen zu umgehen und sich wochen- oder monatelang im Netz zu verstecken – sie wandern hin und her, verschaffen sich Berechtigungen, stehlen Daten und sammeln Informationen aus den verschiedenen Schichten der IT-Infrastruktur, um einen groß angelegten Angriff oder eine Datenverletzung vorzubereiten. Viele der schädlichsten und kostspieligsten Cyberangriffe und Datenschutzverletzungen – Ransomware-Angriffe, Kompromittierung von Geschäfts-E-Mails (BEC), DDoS-Angriffe (Distributed Denial of Service), Cyberspionage – sind Beispiele für hochentwickelte Bedrohungen.

Unternehmen haben sich mit einer Vielzahl von Cybersicherheits-Tools und -Technologien ausgestattet, um diesen Bedrohungen entgegenzuwirken und die von Cyberkriminellen genutzten Angriffsvektoren bzw. -methoden zu unterbinden. Einige dieser Tools sind auf bestimmte Infrastrukturebenen ausgerichtet, andere sammeln Protokolldaten und Telemetrie über mehrere Ebenen hinweg.

In den meisten Fällen sind diese Tools isoliert – sie kommunizieren nicht miteinander. Die Sicherheitsteams müssen daher die Warnmeldungen manuell korrelieren, um tatsächliche Vorfälle von Fehlalarmen zu unterscheiden, und die Vorfälle nach Schweregrad einzustufen – und sie manuell zu koordinieren, um Bedrohungen abzuschwächen und zu beseitigen. Laut der IBM Cyber Resilient Organization Study 2021 gaben 32 % der Unternehmen an, 21 bis 30 einzelne Sicherheitstools als Reaktion auf jede Bedrohung zu verwenden; 13 % der Unternehmen berichteten, 31 oder mehr Tools zu verwenden.

Daher dauert die Erkennung und Eindämmung hochentwickelter Bedrohungen zu lange. Aus dem IBM Bericht „Cost of a Data Breach 2022“ geht hervor, dass es im Durchschnitt 277 Tage dauerte, bis eine Datenschutzverletzung entdeckt und behoben war. Ausgehend von diesem Durchschnittswert würde eine Sicherheitsverletzung, die am 1. Januar auftrat, erst am 4. Oktober behoben sein.

Durch das Aufbrechen der Silos zwischen schichtenspezifischen Lösungen bietet XDR überlasteten Sicherheitsteams und SOCs die End-to-End-Transparenz und -Integration, die sie benötigen, um Bedrohungen schneller zu erkennen, auf sie zu reagieren und sie schneller zu beheben – und um den von ihnen verursachten Schaden zu minimieren.

In der relativ kurzen Zeit seit seiner Einführung hat XDR bereits einiges bewirkt. Laut „Cost of a Data Breach 2022“ haben Unternehmen, die XDR einsetzen, den Lebenszyklus von Datenschutzverletzungen um 29 % verkürzt und die Kosten für Datenschutzverletzungen im Vergleich zu Unternehmen ohne XDR um durchschnittlich 9 % senken können.