UEBA – oder UEBA-ähnliche Funktionen – sind in vielen der heute verfügbaren Sicherheitstools bereits enthalten. UEBA kann zwar als eigenständiges Produkt verwendet werden, sollte aber als eine Komponente eines umfassenden Toolsets für Cybersicherheit betrachtet werden. UEBA wird vor allem in Verbindung mit den folgenden Tools verwendet oder ist in diese integriert:

SIEM (Security Information and Event Management): SIEM-Systeme fassen Sicherheitsereignisdaten aus verschiedenen internen Sicherheitstools in einem einzigen Protokoll zusammen und analysieren diese Daten, um ungewöhnliches Verhalten und potenzielle Bedrohungen zu erkennen. UEBA kann die SIEM-Transparenz im Netzwerk durch seine Funktionen zur Erkennung von Insider Threats und zur Analyse des Benutzerverhaltens erweitern. Heutzutage ist UEBA in vielen SIEM-Lösungen enthalten.

EDR (Endpoint Detection and Response): EDR-Tools überwachen Systemendpunkte wie Laptops, Drucker und IoT-Geräte auf Anzeichen für ungewöhnliches Verhalten, das auf eine Bedrohung hindeuten könnte. Wenn Bedrohungen entdeckt werden, kümmert sich das EDR-System automatisch um deren Eindämmung. UEBA ergänzt eine EDR-Lösung – und ist oft ein Teil davon –, indem es das Verhalten der Benutzer an diesen Endpunkten überwacht. So kann beispielsweise eine verdächtige Anmeldung einen Alert mit niedriger Priorität für das EDR-System auslösen. Wenn UEBA jedoch feststellt, dass der Endpunkt für den Zugriff auf vertrauliche Informationen genutzt wird, kann die Priorität des Alerts entsprechend erhöht und schnell darauf reagiert werden.

IAM (Identity and Access Management) – Tools zur Identitäts- und Zugriffsverwaltung stellen sicher, dass die richtigen Personen und Geräte bei Bedarf die richtigen Anwendungen und Daten nutzen können. IAM ist proaktiv und zielt darauf ab, unbefugten Zugriff zu verhindern und gleichzeitig den autorisierten Zugriff zu erleichtern. UEBA fügt eine weitere Schutzebene hinzu, indem es auf Anzeichen für kompromittierte Anmeldedaten oder den Missbrauch von Privilegien durch autorisierte Benutzer achtet.