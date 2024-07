Eine EPP- oder Endpoint-Protection-Plattform ist eine integrierte Sicherheitsplattform, die Antivirus- (NGAV) und Anti-Malware-Software der nächsten Generation mit Webkontroll-/Webfiltersoftware, Firewalls, E-Mail-Gateways und anderen traditionellen Endpunktsicherheitstechnologien kombiniert.

Auch hier konzentrieren sich EPP-Technologien in erster Linie darauf, bekannte Bedrohungen oder Bedrohungen, die sich auf bekannte Weise verhalten, an den Endpunkten zu verhindern. EDR ist in der Lage, unbekannte oder potenzielle Bedrohungen zu identifizieren und einzudämmen, die herkömmliche Endpunktsicherheitstechnologien überwinden. Dennoch haben sich viele EPPs dahingehend weiterentwickelt, dass sie EDR-Funktionen wie erweiterte Bedrohungserkennungsanalysen und Benutzerverhaltensanalysen enthalten.