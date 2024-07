Threat Hunting ist wichtig, weil komplexe Bedrohungen in der Lage sind, automatisierte Cybersicherheitsschranken zu überwinden. Obwohl automatisierte Sicherheitstools und Tier-1- und Tier-2-Analysten im Security Operations Center (SOC) meist in der Lage sind, ca. 80 % der Bedrohungen in den Griff zu bekommen, bleiben noch die restlichen 20 %, die Sorgen bereiten. Bei diesen übrigen 20 % der Bedrohungen handelt es sich häufig um hochkomplexe Bedrohungen, die erheblichen Schaden anrichten können. Verfügen Sie über ausreichend Zeit und Ressourcen, können sie in jedes Netzwerk eindringen und bleiben dort im Durchschnitt bis zu 280 Tage lang unentdeckt. Wirksames Threat Hunting verkürzt den Zeitraum zwischen Eindringen und Aufdecken und kann so den Schaden durch Angreifer verringern.

Angreifer lauern oft wochen- oder sogar monatelang, bevor sie entdeckt werden. Sie warten geduldig, um Daten abzuschöpfen und vertrauliche Informationen und Zugangsdaten zu finden, die ihnen weitere Zugriffe ermöglichen. Dies schafft die Voraussetzungen für massive Datensicherheitsverletzungen. Welchen Schaden können potenzielle Bedrohungen anrichten? Dem "Bericht über die Kosten einer Datenschutzverletzung" zufolge, kostet eine Datenschutzverletzung ein Unternehmen im Durchschnitt rund 4 Millionen USD. Dabei können die schädlichen Auswirkungen einer Datenpanne noch jahrelang Auswirkungen haben. Je länger die Zeitspanne zwischen dem Ausfall eines Systems und der Reaktion darauf, desto teurer kann es für ein Unternehmen werden.