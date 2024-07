Was ist Ransomware?

Bis 2022 kamen die meisten Opfer von Ransomware-Attacken den Lösegeldforderungen ihrer Angreifer nach. In der Studie zur Cyber-Resilienz von Unternehmen 2021 von IBM gaben beispielsweise 61 Prozent der teilnehmenden Unternehmen, die innerhalb von zwei Jahren vor der Studie Opfer eines Ransomware-Angriffs geworden waren, an, ein Lösegeld gezahlt zu haben.

Jüngste Berichte deuten jedoch auf eine Änderung im Jahr 2022 hin. Das auf die Reaktion auf Cyber-Erpressungen spezialisierte Unternehmen Coveware hat herausgefunden, dass nur 41 Prozent der Ransomware-Opfer im Jahr 2022 ein Lösegeld gezahlt haben, verglichen mit 51 Prozent im Jahr 2021 und 70 Prozent im Jahr 2020 (Link befindet sich außerhalb von ibm.com). Und Chainanalysis, ein Anbieter von Blockchain-Datenplattformen, berichtete, dass Ransomware-Angreifer im Jahr 2022 fast 40 % weniger Geld von Opfern erpressten als im Jahr 2021 (Link befindet sich außerhalb von ibm.com). Experten verweisen auf eine bessere Vorbereitung auf Cyberkriminalität (einschließlich Daten-Backups) und gestiegene Investitionen in Bedrohungsprävention und Erkennungstechnologie als potenzielle Treiber für diese Trendwende.



Leitlinien für die Strafverfolgung



US-amerikanische Vollzugsbehörden raten Ransomware-Opfern einstimmig davon ab, Lösegeldforderungen zu zahlen. So erläutert die National Cyber Investigative Joint Task Force (NCIJTF), ein Zusammenschluss von 20 US-Bundesbehörden, die mit der Untersuchung von Cyberbedrohungen betraut sind:

„Das FBI ermutigt nicht dazu, Lösegeld an kriminelle Akteure zu zahlen. Die Zahlung eines Lösegelds kann Angreifer ermutigen, weitere Organisationen ins Visier zu nehmen, andere kriminelle Akteure zur Verbreitung von Ransomware ermutigen und/oder illegale Aktivitäten finanzieren. Die Zahlung des Lösegelds ist zudem keine Garantie dafür, dass die Dateien des Opfers wiederhergestellt werden.“

Vollzugsbehörden empfehlen, dass Opfer von Ransomware Angriffe an die zuständigen Behörden wie das Internet Crime Complaint Center (IC3) des FBI melden, bevor sie ein Lösegeld bezahlen. Einige Opfer von Ransomware Angriffen sind möglicherweise gesetzlich dazu verpflichtet, Ransomware Infektionen zu melden, unabhängig davon, ob ein Lösegeld bezahlt wird. So müssen Einrichtungen des Gesundheitswesens gemäß HIPAA in der Regel jede Datenschutzverletzung, einschließlich Ransomware-Attacken, an das Department of Health and Human Services melden.

Unter bestimmten Umständen kann die Zahlung eines Lösegelds illegal sein. Eine Empfehlung des Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums aus dem Jahr 2020 hebt dies hervor. Demnach wäre die Zahlung von Lösegeld an Angreifer aus Ländern, die unter US-Wirtschaftssanktionen stehen (wie Russland, Nordkorea oder der Iran) ein Verstoß gegen die OFAC-Vorschriften und könnte zivilrechtliche Strafen, Geldbußen oder strafrechtliche Anklagen nach sich ziehen.