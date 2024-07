Was ist Incident Response?

Incident Response-Planung

Wie oben erwähnt, werden die Maßnahmen eines Unternehmens zur Incident Response durch einen Incident Response-Plan (IR-Plan) gesteuert. Diese werden in der Regel von einem Computer Security Incident Response-Team (CSIRT) erstellt und durchgeführt. Es setzt sich aus Beteiligten aus dem gesamten Unternehmen zusammen - dem Chief Information Security Officer (CISO), dem Security Operations Center (SOC) und den IT-Mitarbeitern, aber auch aus Vertretern der Geschäftsleitung, der Rechtsabteilung, der Personalabteilung, der Compliance-Abteilung für gesetzliche Vorschriften und der Abteilung für Risikomanagement.

Ein IR-Plan umfasst in der Regel:

Die Rollen und Verantwortlichkeiten jedes Mitglied des CSIRT;

Die Sicherheitslösungen - Software, Hardware und andere Technologien - die im gesamten Unternehmen installiert werden müssen.

Ein Business Continuity-Plan zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs, in dem Verfahren zur schnellstmöglichen Wiederherstellung kritischer betroffener Systeme und Daten im Falle eines Ausfalls festgelegt werden;

Eine detaillierte Incident Response-Vorgehensweise, in der die spezifischen Schritte festgelegt sind, die in jeder Phase des Incident Response-Prozesses (siehe unten) durchgeführt werden müssen und von wem;

Ein Kommunikationsplan über Vorfälle zur Information von Führungskräften des Unternehmens, Mitarbeitern, Kunden und sogar Strafverfolgungsbehörden;

Anweisungen für die Erfassung von Informationen und die Dokumentation von Vorfällen für die nachträgliche Untersuchung und (falls erforderlich) für Gerichtsverfahren.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass das CSIRT verschiedene IR-Pläne für verschiedene Arten von Vorfällen erstellt, da jede Art von Vorfall eine besondere Reaktion erfordern kann. Laut IBMs „2021 Cyber Resilient Organization Study“ verfügen die meisten Unternehmen über spezielle IP-Pläne gegen DDoS-Angriffe, Malware und Ransomware sowie Phishing, und beinahe die Hälfte verfügt über Pläne gegen Insider-Bedrohungen.

Einige Unternehmen ergänzen ihre internen CSIRTs durch Hilfe von externen Partnern, die Incident Response-Services anbieten. Diese Partner arbeiten oft auf Honorarbasis und leisten Unterstützung bei verschiedenen Aspekten des Incident Management-Prozesses, einschließlich der Vorbereitung und Durchführung von IR-Plänen.

Der Incident Management-Prozess

Die meisten IR-Pläne folgen auch dem gleichen allgemeinen Rahmen für die Incident Response auf der Grundlage von Incident Response-Modellen, die vom SANS Institute, dem National Institute of Standards and Technology (NIST) und der Cybersecurity and Infrastructure Agency (CISA) entwickelt wurden.

Vorbereitung. Diese erste Phase der Incident Response ist auch eine kontinuierliche, um sicherzustellen, dass das CSIRT immer über die bestmöglichen Verfahren und Tools verfügt, um einen Vorfall so schnell wie möglich und mit minimaler Betriebsunterbrechung zu erkennen, einzudämmen und zu beheben.

Durch regelmäßige Risikobewertungen identifiziert das CSIRT Schwachstellen im Netz, definiert die verschiedenen Arten von Sicherheitsvorfällen, die ein Risiko für das Netz darstellen, und priorisiert jede Art von Vorfällen entsprechend ihrer potenziellen Auswirkungen auf das Unternehmen. Basierend auf dieser Risikobewertung kann das CSIRT bestehende IR-Pläne aktualisieren oder neue IR-Pläne erstellen.

Erkennung und Analyse. In dieser Phase überwachen die Mitglieder des Sicherheitsteams das Netz auf verdächtige Aktivitäten und potenzielle Bedrohungen. Sie analysieren Daten, Benachrichtigungen und Warnungen, die von Geräteprotokollen und verschiedenen im Netz installierten Sicherheitstools (Antiviren-Software, Firewalls) erfasst werden, filtern die falsch-positiven Meldungen heraus und ordnen die tatsächlichen Warnungen nach ihrem Schweregrad.

Heutzutage verwenden die meisten Unternehmen eine oder mehrere Sicherheitslösungen wie SIEM (Security Information and Event Management) und EDR (Endpoint Detection and Response), um Sicherheitsteams bei der Überwachung und Analyse von Sicherheitsereignissen in Echtzeit zu unterstützen und die Prozesse zur Erkennung von und Reaktion auf Vorfälle zu automatisieren. (Siehe „Incident Response-Technologien“ unten für weitere Informationen.)

In dieser Phase kommt auch der Kommunikationsplan ins Spiel. Sobald das CSIRT festgestellt hat, mit welcher Art von Bedrohung oder Sicherheitsverletzung es zu tun hat, benachrichtigt es die zuständigen Mitarbeiter, bevor es zur nächsten Phase des Incident Response-Prozesses übergeht.

Abgrenzung. Das Incident Response-Team ergreift Maßnahmen, um zu verhindern, dass die Sicherheitsverletzung weiteren Schaden im Netz verursacht. Abgrenzungen können in zwei Kategorien unterteilt werden:

Kurzfristige Abgrenzungsmaßnahmen konzentrieren sich darauf, die Ausbreitung der aktuellen Bedrohung zu verhindern, indem die betroffenen Systeme isoliert werden, z. B. indem infizierte Geräte aus dem Netz genommen werden.

Langfristige Abgrenzungsmaßnahmen konzentrieren sich auf den Schutz nicht betroffener Systeme durch stärkere Sicherheitskontrollen, z. B. die Segmentierung sensibler Datenbanken vom Rest des Netzes.

In dieser Phase kann das CSIRT auch Sicherungskopien der betroffenen und nicht betroffenen Systeme erstellen, um weitere Datenverluste zu verhindern und forensische Beweise des Vorfalls für zukünftige Ermittlungen zu sichern.

Beseitigung. Sobald die Sicherheitsbedrohung eingedämmt wurde, geht das Team zur vollständigen Beseitigung der Sicherheitsbedrohung aus dem System über. Dazu gehört die aktive Beseitigung der Bedrohung selbst, z. B. die Vernichtung der Malware, das Booten eines nicht autorisierten oder skrupellosen Benutzers aus dem Netz und die Überprüfung betroffener und nicht betroffener Systeme, um sicherzustellen, dass keine Spuren der Verletzung zurückbleiben.

Wiederherstellung. Wenn das Incident Response-Team sicher ist, dass die Bedrohung vollständig beseitigt wurde, stellt es den regulären Betrieb der betroffenen Systeme wieder her. Dies kann die Bereitstellung von Patches, die Wiederherstellung von Systemen anhand von Backups und die Wiederinbetriebnahme korrigierter Systeme und Geräte umfassen.

Überprüfung nach einem Vorfall. In jeder Phase des Incident Response-Prozesses sammelt das CSIRT Beweise für die Sicherheitsverletzung und dokumentiert die Schritte, die es zur Eingrenzung und Beseitigung der Bedrohung ergreift. In dieser Phase überprüft das CSIRT diese Informationen, um den Vorfall besser zu verstehen. Das CSIRT versucht, die Ursache des Angriffs zu ermitteln und herauszufinden, wie das Netz erfolgreich angegriffen wurde. Es versucht auch, die Schwachstellen zu beheben, damit es in Zukunft nicht mehr zu solchen Vorfällen kommt.

Das CSIRT überprüft auch, was funktioniert hat und sucht nach Möglichkeiten zur Verbesserung von Systemen, Tools und Prozessen, um Incident Response-Initiativen gegen künftige Angriffe zu stärken. Je nach den Umständen der Verletzung können auch Strafverfolgungsbehörden in die Untersuchung, die nach der Verletzung stattfindet, einbezogen werden.