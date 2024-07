Thrill-Seekers sind tun genau das, was der Name vermuten lässt – sie starten Angriffe auf Computer- und Informationssysteme in erster Linie zum Spaß. Einige wollen herausfinden, wie viele vertrauliche Informationen oder Daten sie stehlen können; andere wollen durch Hacking besser verstehen, wie Netzwerke und Computersysteme funktionieren. Einer Gruppe von Angreifern, die so genannten Scriptkiddies, mangelt es an entsprechenden technischen Kenntnissen, aber sie nutzen bereits vorhandene Tools und Techniken, um anfällige Systeme anzugreifen, hauptsächlich zum Vergnügen oder zur persönlichen Befriedigung. Obwohl sie nicht immer Schaden anrichten wollen, können Thrill-Seeker dennoch unbeabsichtigten Schaden anrichten, indem sie die Cybersicherheit eines Netzwerks beeinträchtigen und die Pforten für zukünftige Cyberangriffe öffnen.