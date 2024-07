IPS-Lösungen können Softwareanwendungen sein, die auf Endgeräten installiert sind, dedizierte Hardwareeinheiten, die mit dem Netz verbunden sind, oder als Cloud-Dienste bereitgestellt werden. Da IPS in der Lage sein müssen, bösartige Aktivitäten in Echtzeit zu blockieren, werden sie immer „linear“ im Netz platziert, was bedeutet, dass der Datenverkehr direkt durch das IPS geleitet wird, bevor er sein Ziel erreicht.

IPSs werden basierend darauf, wo sie sich in einem Netz befinden und welche Art von Aktivität sie überwachen, klassifiziert. Viele Unternehmen verwenden mehrere Arten von IPS in ihren Netzen.