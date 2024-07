Was ist ein Security Operations Center (SOC)?

Bestandserfassung. Ein SOC muss über eine umfassende Bestandsaufnahme von allem verfügen, was innerhalb oder außerhalb des Rechenzentrums geschützt werden muss (z. B. Anwendungen, Datenbanken, Server, Cloud Services, Endpunkte etc.), sowie von allen Tools, die zum Schutz verwendet werden (Firewalls, Tools zum Schutz vor Viren/Malware/Ransomware, Überwachungssoftware etc.). Viele SOCs werden für diese Aufgabe eine Lösung für die Asseterkennung einsetzen.

Regelmäßige Wartung und Vorbereitung. Um die Effektivität der bestehenden Sicherheitstools und -maßnahmen zu maximieren, führt das SOC vorbeugende Wartung durch, wie z. B. Einspielen von Software-Patches und -Upgrades und kontinuierliche Aktualisierung von Firewalls, Whitelists und Blacklists sowie Sicherheitsrichtlinien und -verfahren. Das SOC kann auch Systembackups erstellen – oder bei der Erstellung von Sicherungsrichtlinien oder -verfahren unterstützen – um im Falle einer Datenschutzverletzung, eines Ransomware-Angriffs oder eines anderen Cybersicherheitsereignisses unterbrechungsfreie Geschäftsabläufe sicherzustellen.

Planung für die Reaktion auf Vorfälle. Das SOC ist verantwortlich für die Entwicklung des Notfallplans des Unternehmens, in dem Aktivitäten, Rollen und Verantwortlichkeiten im Falle einer Sicherheitsbedrohung oder eines Vorfalls definiert werden – und der Messwerte, an denen der Erfolg der Reaktion auf Vorfälle gemessen wird.

Regelmäßige Tests. Das SOC-Team führt Schwachstellenanalysen durch – umfassende Bewertungen, die die Anfälligkeit der einzelnen Ressourcen für potenzielle Bedrohungen und die zugehörigen Kosten ermitteln. Es führt auch Penetrationstests durch, die spezielle Angriffe auf ein oder mehrere Systeme simulieren. Das Team korrigiert oder optimiert Anwendungen, Sicherheitsrichtlinien, Best Practices und Notfallpläne basierend auf den Ergebnissen dieser Tests.

Auf dem Laufenden bleiben. Das SOC bleibt in Bezug auf die neuesten Sicherheitslösungen und -technologien sowie die neuesten Bedrohungsdaten auf dem Laufenden – Neuigkeiten und Informationen über Cyberangriffe und die Hacker, die sie verüben, erfasst aus Social Media, branchenspezifischen Quellen und dem Dark Web.