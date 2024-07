Was ist DevSecOps?

Die beiden Hauptvorteile von DevSecOps sind Geschwindigkeit und Sicherheit. Daher liefern Entwicklungsteams besseren, sichereren Code schneller und billiger.

„Sinn und Zweck von DevSecOps ist es, auf der Denkweise aufzubauen, dass jeder für die Sicherheit verantwortlich ist, mit dem Ziel, Sicherheitsentscheidungen schnell und in großem Umfang an diejenigen zu verteilen, die den besten Kontext haben, ohne die erforderliche Sicherheit zu opfern“, beschreibt Shannon Lietz, Mitautor des „DevSecOps Manifesto“.

Schnelle, kostengünstige Softwarebereitstellung



Wenn Software in einer Umgebung entwickelt wird, die nicht von DevSecOps stammt, können Sicherheitsprobleme zu enormen Zeitverzögerungen führen. Die Behebung des Codes und der Sicherheitsprobleme kann zeitaufwändig und teuer sein. Die schnelle, sichere Bereitstellung von DevSecOps spart Zeit und reduziert die Kosten, da die Notwendigkeit minimiert wird, einen Prozess zur Behebung von Sicherheitsproblemen im Nachhinein zu wiederholen.

Dieser Prozess wird effizienter und kostengünstiger, da die integrierte Sicherheit doppelte Überprüfungen und unnötige Neuerstellungen ausschließt, was zu sichererem Code führt.

Verbesserte, proaktive Sicherheit



DevSecOps führt ab Beginn des Entwicklungszyklus Cybersicherheitsprozesse ein. Während des gesamten Entwicklungszyklus wird der Code auf Sicherheitsprobleme überprüft, geprüft, gescannt und getestet. Diese Probleme werden behoben, sobald sie erkannt werden. Sicherheitsprobleme werden behoben, bevor zusätzliche Abhängigkeiten eingeführt werden. Sicherheitsprobleme lassen sich kostengünstiger beheben, wenn Schutztechnologien frühzeitig erkannt und implementiert werden.

Außerdem verbessert eine bessere Zusammenarbeit zwischen Entwicklungs-, Sicherheits- und Betriebsteams die Reaktion eines Unternehmens auf Vorfälle und Probleme, sobald diese auftreten. DevSecOps-Praktiken verkürzen die Zeit zum Patchen von Sicherheitslücken und geben den Sicherheitsteams die Möglichkeit, sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren. Diese Praktiken gewährleisten und vereinfachen auch die Einhaltung von Vorschriften, sodass Anwendungsentwicklungsprojekte nicht aus Sicherheitsgründen nachgerüstet werden müssen.

Beschleunigtes Patchen von Sicherheitslücken



Ein entscheidender Vorteil von DevSecOps ist die schnelle Reaktion auf neu entdeckte Sicherheitslücken. Da DevSecOps das Scannen und Patchen von Schwachstellen in den Release-Zyklus integriert, wird die Fähigkeit, allgemeine Schwachstellen und Gefährdungen (Common Vulnerabilities and Exposures, CVE) zu identifizieren und zu patchen, eingeschränkt. Diese Fähigkeit begrenzt das Zeitfenster, in dem ein Bedrohungsakteur Schwachstellen in öffentlich zugänglichen Produktionssystemen ausnutzen kann.

Automatisierung kompatibel mit moderner Entwicklung



Cybersicherheitstests können in eine automatisierte Testsuite für Betriebsteams integriert werden, wenn ein Unternehmen eine Pipeline mit kontinuierlicher Integration/kontinuierlicher Bereitstellung für die Auslieferung seiner Software verwendet.

Die Automatisierung von Sicherheitsprüfungen hängt stark von den Projekt- und Organisationszielen ab. Automatisierte Tests können sicherstellen, dass die integrierten Softwareabhängigkeiten die entsprechenden Patch-Stufen aufweisen, und bestätigen, dass die Software die Sicherheitstests besteht. Außerdem kann es Code mit statischer und dynamischer Analyse testen und sichern, bevor das endgültige Update in die Produktion übertragen wird.

Ein wiederholbarer und anpassungsfähiger Prozess



Wenn Unternehmen reifen, reifen auch ihre Sicherheitsvorkehrungen. DevSecOps bietet sich für wiederholbare und anpassungsfähige Prozesse an. DevSecOps sorgt dafür, dass die Sicherheit in der gesamten Umgebung konsistent angewendet wird, während sich die Umgebung verändert und an neue Anforderungen anpasst. Eine ausgereifte DevSecOps-Implementierung verfügt über eine solide Automatisierung, Konfigurationsmanagement, Orchestrierung, Container, unveränderliche Infrastruktur und sogar serverlose Compute-Umgebungen.