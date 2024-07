Was ist Continuous Delivery?

Agile kontinuierliche Bereitstellung (Continuous Delivery)

Bisher haben Sie Software nur einmal freigegeben und sie dann aktualisiert. In diesem Fall werden Kunden nur am Anfang und am Ende befragt, um zu sehen, ob die Software seinen Bedürfnissen entspricht.



Agile ist eine Methode dafür, Software einem Continuous-Delivery-Zeitplan folgend in kurzen Iterationen zu produzieren. Mit dem modernen agilen Continuous-Delivery-Prozess können Sie Code für den Kunden freigeben, sobald die jeweiligen Funktionen verfügbar werden. Agile Entwicklung und Continuous Delivery sind der Schlüssel dazu, dass Funktionen dem Kunden zur Verfügung stehen, sobald sie produktionsreif sind. Das Ziel ist es, dass jede Funktion veröffentlicht werden kann, sobald sie die Pipeline verlässt.

Erfahren Sie mehr über die Vorteile agiler Prinzipien.

DevOps und Continuous Delivery

In den letzten Jahrzehnten hat sich die Softwareentwicklung erheblich verändert, da man vom standardmäßigen Wasserfallansatz zur effizienteren agilen Methodik übergegangen ist. Um sich diesem Trend anzupassen, sollten Sie zu einem Ansatz wechseln, der sich auf Agile, DevOps und Continuous Delivery konzentriert. Als Teil einer Continuous-Delivery-Pipeline ermöglichen diese zielgerichteten Prozesse zuverlässigere, qualitativ hochwertige Software-Releases und Updates.

Wenn Sie durch agile Entwicklung schnellere, kleinere Software-Releases erstellen, können Sie sich stärker auf die einzelnen Phasen der Softwareentwicklung konzentrieren. Gleichzeitig konzentriert sich DevOps auf das Gesamtbild und den kulturellen Wandel, da Entwicklung und Betrieb eng zu einem Team verschmelzen, das den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung von der Codierung über das Testen und die Bereitstellung bis hin zum Support betreut.

Um einen genaueren Blick auf den DevOps-Prozess zu werfen, sehen Sie sich das folgende Video an: