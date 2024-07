Was sind kontinuierliche Tests?

Aufgrund folgender Merkmale sind IT-Systeme und Anwendungen einem erhöhten Fehlerrisiko ausgesetzt:

Sie werden zunehmend in eine Vielzahl neuer Technologien integriert – z. B. Cloud Computing, Internet der Dinge (IoT), softwaredefinierte Netzwerke, Augmented Reality (AR)





Sie sind zunehmend über mehrere Regionen verteilt, wobei Core und Edge nahtlos miteinander verbunden sind. Anwendungen für Smarter Cities, autonome Autos und intelligente Versorgungsunternehmen profitieren von einer solchen Architektur.

In diesen Fällen sind kontinuierliche Tests anspruchsvoller, weil die Entwicklung nicht an einem einzelnen Standort oder in einem Unternehmen stattfindet. Anderer Anbieter, einschließlich Remote-Teams, können einige Elemente des Systems liefern. Das System kann in Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) integriert werden. Jedes Entwicklerteam arbeitet in unterschiedlichen IT-Umgebungen, einschließlich älterer Software. Die physische Umgebung jedes einzelnen Teams lässt sich für kontinuierliche Tests nicht reproduzieren.

Glücklicherweise können kontinuierliche Tests virtualisiert werden, um eine Testumgebung zu schaffen, in der das gesamte System virtuell in einer einzigen Schnittstelle reproduziert werden kann. Eine virtualisierte Umgebung kann problemlos neu konfiguriert werden, um ein anderes IT-System zu testen oder ein System, das zur Korrektur von Fehlern geändert wurde.