Was ist Cloud Computing?

Bei der Public Cloud handelt es sich um eine Form des Cloud Computing, bei der ein Cloud-Service-Provider den Nutzern Rechenressourcen über das öffentliche Internet zur Verfügung stellt. Dazu gehören SaaS-Anwendungen, einzelne Virtual Machines (VMs), Bare-Metal-Computing-Hardware, komplette Unternehmensinfrastrukturen und Entwicklungsplattformen. Diese Ressourcen können kostenlos oder im Rahmen von Abonnement- oder Pay-per-Use-Preismodellen zur Verfügung gestellt werden.

Der Public-Cloud-Provider besitzt und verwaltet die Rechenzentren, die Hardware und die Infrastruktur, auf denen die Workloads seiner Kunden ausgeführt werden, und übernimmt die gesamte Verantwortung dafür. Es bietet in der Regel Netzwerkverbindungen mit hoher Bandbreite, um eine hohe Leistung und einen schnellen Zugriff auf Anwendungen und Daten zu unterstützen.

Die Public Cloud ist eine Multi-Mandanten-Umgebung, in der alle Kunden die Infrastruktur des Rechenzentrums und andere Ressourcen des Cloud-Providers teilen und nutzen. In der Welt der führenden Public-Cloud-Anbieter wie Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, IBM® Cloud, Microsoft Azure und Oracle Cloud kann die Zahl dieser Kunden in die Millionenhöhe gehen.

Die meisten Unternehmen verlagern Teile ihrer Infrastruktur für die Datenverarbeitung in die Public Cloud, da Public-Cloud-Services flexibel und leicht skalierbar sind und sich flexibel an einen veränderten Workload-Bedarf anpassen lassen. Das Versprechen von mehr Effizienz und Kosteneinsparungen durch die Bezahlung nur für das, was sie tatsächlich nutzen, lockt Kunden in die Public Cloud. Wieder andere wollen die Ausgaben für Hardware und lokale Infrastrukturen reduzieren.